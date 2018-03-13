Almanya’da dizel yasağı Volkswagen’e pahalıya patladı

Almanya’da, Federal İdari Mahkemesi’nin ‘dizel araçlara yasak’ inisiyatifini eyaletlere bırakmasının ardından, VW’ye açılan davalarda artış oldu. Kent merkezlerine giremeyecekleri korkusu yaşayan dizel Volkswagen sahipleri, emisyon değerlerini düşük gösteren şirkete karşı ‘aldatıldıkları ve dolandırıldıkları’ gerekçesiyle dava açıyor. Binlerce araç sahibi bu davalarda ya tazminat ya da yazılımında hile yapılmamış yeni otomobiller verilmesini talep ediyor. Sadece Braunschweig Eyalet Mahkemesi’nde bile yaklaşık 15 bin dava var. Bunun yanı sıra birçok yerel mahkeme ise araç sahiplerini haklı buldu ve VW’yi tazminat ödemeye mahkûm etti.





DAVALARI PEŞ PEŞE KAYBEDİYOR

Nürnberg Eyalet Mahkemesi, VW’nin, müşterilerini dolandırdığına hükmetti. Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, kazanç amacıyla tüketicilerin dolandırıldığı sonucuna vardı. Stuttgart Eyalet Mahkemesi, VW’nin adil düşünenlerin ahlak anlayışına aykırı hareket ettiğine hükmetti.





YÜKSEK MAHKEMEYE İTİRAZ EDİYOR





Stendal Eyalet Mahkemesinde görülen bir davada ise VW tazminat ödemeye mahkûm oldu. Hemşire Beate Büschel, 2015'te çevre dostu ve az yakıt harcadığı garantisiyle ‘Skoda Yeti’ marka dizel otomobil satın aldığını, ancak bir yıl sonra dizel skandalıyla kendisinin aldatıldığı söyleyerek VW grubuna dava açtı. Büschel, aracında yazılım güncellemesi yapıldığını, ancak bu sefer başka sorunlar çıktığını, satış sözleşmesine göre 100 km'de 5.2 litre yakıt garantisi verilen aracın, yazılım güncellemesiyle 7.8 litre yakmaya başladığını, ayrıca motorun gürültüsünün arttığını kaydetti. VW’nin uzlaşma teklifini Büschel’in avukatı reddetti. Dava sonucunda VW, hemşire Beate Büschel’e 17 bin euro tazminat ödemeye mahkûm oldu.





Peş peşe açılan davalar ve mahkumiyetler karşısında harekete geçen VW ise yüksek mahkemeler nezdinde itiraz hakkını kullanıyor. Şirket, davaların tümünü kazanacağına inanıyor ve bu konuda tazminat davası açan bin 450 müşterinin davayı kaybettiklerine dikkati çekiyor.



