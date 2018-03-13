Samanyolu Haber /Ekonomi / EURO rekor üstüne rekor kırıyor... /13 Mart 2018 17:51

EURO rekor üstüne rekor kırıyor...

Küresel piyasaların gözünü çevirdiği ABD enflasyonu beklendiği gibi yüzde 0.2 olarak açıklandı. Küresel piyasalarda güç kazanan dolar veri sonrası 3.86 liraya gerilerken, rekor tazaleyen euro 4.79'u gördü.

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 ABD enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, beklentiler doğrultusunda yüzde 0.2 olarak açıklandı. ABD İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, ABD’de şubat sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 2.3 olan beklentilere karşın yüzde 2.2 olarak gerçekleşti.

Verinin açıklanmasından önce 1.2338 euro/dolar paritesi düne göre yüzde 0.21 artışla 1.2358 düzeyine yükseldi.  Küresel piyasalarda güç kazanan dolar veri sonrası 3.8660’a liraya geriledi.
Veri öncesinde tarihi rekorunu yenileyerek 4.7798 lirayı gören euro ise 4.79 liraya kadar yükseldi. Euro daha sonra kâr satışlarının etkisiyle saat 15.50 itibariyle 4.7850 liraya çekildi.

Enflasyon verisi ABD Merkez Bankası’nın bu yıl yapacağı faiz artırımlarının sıklığını ve zamanını doğrudan etkiliyor ve beklentilerin üzerinde gelmesi üç yerine dört faiz artırımı olması beklentisini güçlendirerek doları yukarı yönlü hareket ettiriyor.  Verinin beklentiler doğrultusunda gelmesi piyasaları hafif rahatlattı.
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