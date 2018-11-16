Almanya’da dizel yasağı hızlandı! Otobana da çıkıyor...

ALMANYA’da başta Hamburg, Stuttgart, Köln, Bonn gibi bir çok şehir dizel otomobillerin kentlere girmesini yasaklerken 29 kentte de yasak davaları sürüyor. Şimdi de ilk kez otobana da dizel yasağı geliyor. Gelsenkirchen İdari Mahkemesi Essen kentindeki A40 otobanının bir bölümünü de içeren bölgede dizeli yabakladı.







OTOBANIN BU BÖLÜMÜNÜ KULLANAMAYACAKLAR





A40 otobanının bir bölümü çevre koruma bölgesine alınacak ve dizel araçlar bu bölümde trafiğe çıkamayacak. İdari Mahkeme, Essen kent merkezinde de 1 Temmuz 2019’dan itibaren Euro5, 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren Euro6 dizel araçlara yasak getirdi. Gelsenkirchen kentinde ise Kurt Schumacher Caddesi dizel yasağı kapsamına alındı.