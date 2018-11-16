Samanyolu Haber /Gündem / İnce'den İstanbul mesajı: Sandık konulursa adayım, kazanabiliriz /16 Kasım 2018 10:14

İnce'den İstanbul mesajı: Sandık konulursa adayım, kazanabiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteyen Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, "Sandık konulursa adayım. Bu kez seçime kadar 100 günlük süre var. Kazanabiliriz" dedi.

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CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için, "Sandık konulursa adayım. Hakim gözetiminde olmasa da sandık konulsun. Örgüt motive olur. Bu kez seçime kadar 100 günlük süre var. Yeterli zaman, kazanabiliriz" ifadesini kullandı.
Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan İnce, yerel seçimlerde adaylığı konusu hakkında açıklama yaptı.

İnce, "Sandık konulur da aday olursam, o 100 gün içinde İstanbul dışında Sivas, Trabzon, Konya, Kastamonu gibi illerde de miting yapacağım. İstanbul'da yoğun nüfusu olan illere de gitmeliyiz. Böyle yaparsak kazanabiliriz" dedi.
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