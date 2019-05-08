Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Cumhurbaşkanı'ndan YSK kararı sebebiyle tepki /08 Mayıs 2019 14:08

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan YSK kararı sebebiyle tepki

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini 23 Haziran’da yenileme kararı ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Steinmeier, YSK kararını eleştirdiği açıklamasında “Türkiye’nin geleceği ve demokrasiye verilen değerin kendisi için kalpten önem taşıdığına” vurgu yaparak bundan dolayı seçimlerin tekrarı kararından büyük endişe duyduğunu kaydetti. Steinmeier, YSK’nın şu ana kadar İstanbul’daki seçimlerin geçersiz sayılmasını gerektirecek ikna edici bir gerekçe ortaya koymadığını belirtti.


 
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında Berlin’e yaptığı devlet ziyaretinde onuruna bir akşam yemeği vermiş ve yaptığı konuşmada Türkiye’de sivil topluma uygulanan yoğun baskıyı ve muhaliflerin tutuklanmasını eleştirmişti.

Steinmeier, Türk mevkidaşı Erdoğan’ın ziyaretinin ikili ilişkilerde normalleşme anlamına gelmediğini, ancak bu ziyaretin bir başlangıç olabileceğini söylemişti.
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