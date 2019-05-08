Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den YSK'ye iptal başvurusu /08 Mayıs 2019 14:13

CHP'den YSK'ye iptal başvurusu

CHP İstanbul'da 39 ilçedeki yerel seçimlerin ve 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminin iptali için YSK'ye başvurdu.

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CHP İstanbul'da 39 ilçedeki yerel seçimlerin ve 24 Haziran 2018 genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin iptali için YSK'ye başvurdu.

CHP'nin YSK temsilcisi Hamidi Yakupoğlu, sandık kurullarının oluşumunun İstanbul’daki 39 ilçeyi de etkilediğini, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtar seçimlerinin de bu sandıklarda yapıldığını belirtmişti.

Yakupoğlu, bu nedenlerle YSK’den tam kanunsuzluk gerekçesiyle ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimlerinin iptalini isteyeceklerini kaydetmişti.

Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sandık kurullarının belirlenmesi yönteminin önceki seçimlerde de uygulandığını belirterek 24 Haziran seçimlerinin de iptalini talep edeceklerini açıklamıştı.
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