Almanya Başbakanı Merkel'den Mesut Özil açıklaması









Merkel açıklamasında, Mesut Özil'in değerli bir futbolcu olduğunu ve Alman Milli Takımı ve Almanya devleti için çok şey yaptığını vurguladı.





Özil, Almanya Milli Takımı'na Pazar günü sosyal medya hesaplarından yaptığı, başlarında "İki kalbim var. Biri Alman, diğer Türk" dediği uzun bir açıklamayla veda etti.





İngiltere Premier Ligi'nin önemli kulüplerinden Arsenal formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu uzun açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mayıs ayı içinde çektirdiği fotoğraf sonrası gelen eleştiriler için "Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim" dedi.





Özil, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve destekçilerini şu sözlerle eleştirdi: "Onların gözünde, kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim."