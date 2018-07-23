Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Başbakanı Merkel'den Mesut Özil açıklaması /23 Temmuz 2018 14:02

Almanya Başbakanı Merkel'den Mesut Özil açıklaması

"Irkçılık" eleştirisi yaparak ülkesinin milli takımı bıraktığını açıklayan yıldız futbolcu Mesut Özil'in bu kararını sözcüsü aracılığı ile değerlendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Özil'in kararına saygı duyduğunu açıkladı.

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Merkel açıklamasında, Mesut Özil'in değerli bir futbolcu olduğunu ve Alman Milli Takımı ve Almanya devleti için çok şey yaptığını vurguladı.

Özil, Almanya Milli Takımı'na Pazar günü sosyal medya hesaplarından yaptığı, başlarında "İki kalbim var. Biri Alman, diğer Türk" dediği uzun bir açıklamayla veda etti.

İngiltere Premier Ligi'nin önemli kulüplerinden Arsenal formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu uzun açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mayıs ayı içinde çektirdiği fotoğraf sonrası gelen eleştiriler için "Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim" dedi.

Özil, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve destekçilerini şu sözlerle eleştirdi: "Onların gözünde, kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim."
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