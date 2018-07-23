Kaza değil cinayet: ‘Ray dolgularında inşaat artıkları kullanılıyor!’

Haydarpaşa Dayanışması ve Kadıköy Kent Dayanışması, dün Haydarpaşa Garı’nda ‘Pamukova’dan Çorlu’ya tren kazaları’ başlıklı bir forum düzenledi.





Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Yıldız Teknik Üniversitesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Şahin, ‘raylardaki boşlukları doldurmak için yapılan dolgu işleminin inşaat artıklarından oluşan molozlarla yapıldığını’ gözlemlediğini açıkladı.





‘YÖNETİMLER LİMİT DAYATIYOR’





Demiryollarında önceliğin güvenlikte olduğunu ancak güvenliğin gözardı edildiğini kaydeden Şahin, “Siyasiler, ‘tren başlangıç noktasından bitiş noktasına şu kadar saatte gidecek, şu kadar hızla gidecek’ diyerek trenin gideceği hattın virajı ve hava şartları düşünülmeden limiti dayatıyor” dedi.





Forumda konuşan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İstanbul Başkanı Ersin Albuz, Pamukova’da 41 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından sonra da birçok kazanının yaşandığının altını çizerek, demiryollarındaki kazaların cinayet olduğunu söyledi.





‘EN BÜYÜK TREN ‘KAZALARI’ AKP İKTİDARINDA’





Albuz, “160 yıllık Türkiye demiryolları tarihinin en büyük tren kazaları AKP dönemine denk geliyor. İktidarların yurttaşların can ve mal güvenliğini koruma zorunluluğu vardır. Anayasal bir haktır ve bu sorumluluk hükümete yükletilmiştir, gereğini yapmalı ya da yapan bir sistem getirilmeli” dedi.





‘TEKNİK ÖNLEM ALINABİLİRDİ, ALINMADI’





Yüksek Makine Mühendisi Zeki Şahin, kazalara demiryolu liselerinin kapatılması ve devletin demiryolu yerine karayolu ulaşımına ağırlık vermesinin neden olduğunu belirtti. Kent Dayanışması üyesi Makine Mühendisi Üzeyir Uludağ da siyasilerin aldığı yanlış kararların sonucu olarak faciaların yaşandığını kaydetti ve şunları söyledi: “Teknik konuların yol açacağı kazaların önlemleri alınabilirdi. Önlemlerin alınamamış olmasının nedeni iktidarın uyguladığı yanlış politikalardır.”