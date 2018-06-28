Almanya Başbakanı Merkel: Göç, Avrupa Birliği'nin geleceğini belirleyebilir

Brüksel'de AB liderler zirvesi öncesi Berlin'de Almanya Parlamentosu'nda konuşan Merkel, yasa dışı göçün önünün kesilmesi konusunda herkesin fikir birliği içinde olduğunu vurgulayarak "Avrupa'nın karşı karşı olduğu birçok zorluk var ama göç Avrupa'nın kaderini belirleyecek faktör olabilir" dedi.





Merkel, AB'nin itibarını koruyabilmesi için, Avrupa değerlerinin muhafaza edilmesi gerektiğini belirtip aksi halde "Avrupa'yı güçlü kılan değerlere kimsenin inancının kalmayacağını" söyledi.





Almanya Başbakanı, Avrupa ülkelerinin göç meselesine tek taraflı değil, çok taraflı yaklaşması gerektiğini belirtti.





Göç krizinin Brüksel'deki AB zirvesinde en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.





Akdeniz'i geçen göçmenlerin sorumluluğunun nasıl paylaşılacağı AB ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın başlıca nedeni.





Akdeniz'e sınırı olan Avrupa ülkeleri, diğer üye devletlerin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunuyor. Ama Orta Avrupa ülkeleri ise buna karşı çıkıyor.





Zirvede göç krizine ilişkin bir uzlaşı çıkmaması durumunda "rıza koalisyonu" içinde bazı tavizler verilmesi gerektiğini söyleyen Merkel, 'Akdeniz'e sınırı olan ülkeler üzerine de orantısız sorumluluk yığılmamalı' diye konuştu.







