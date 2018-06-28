Dil ve Kültür Festivali, bu defa Berlin'de gerçekleşecek

Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin şarkı ve folklor gösterileri ile şenlendirdiği festival ülke ülke devam ediyor. Amerika, Avustralya, Fransa, Romanya, Moldova, Belçika'dan sonra bu sefer de Almanya'nın başkenti berlinde gerçekleşecek. IFLC, Berlin için şöyle açıklama yaptı:

Saygıdeğer IFLC gönüllülerimiz;





Dünyanın renkleri yine kapımızı çalıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de 28 Haziran Perşembe günü ve 30 Haziran Cumartesi günü olmak üzere iki ayrı programda 15 farklı ülkeden 70'i aşkın ögrenci beraberlerinde getirdikleri sevgi çiçeklerini yüreklerimize ekecekler.





25 Haziran Pazartesi itibarıyla Berlin'de olacak öğrencilerimizi hemen ertesi günden itibaren yoğun bir program bekliyor. Ögrencilerimiz bir taraftan kendilerini kabul edecek milletvekilleriyle görüşmek üzere Berlin Parlemantosu'nu ziyaret edecek ve bir taraftan da program hazırlıklarını devam ettirecekler.





Bütün bu çalışmalar olurken dünyanın renklerini sosyal medya üzerinden sizlerle buluşturmak istiyoruz.





25 Haziran itibarıyla Facebook ve Twitter hesaplarımızdan





#IFLCGermany #VielfaltErstRecht ve #Colorsoftheworld Hashtaglarıyla paylaşımlarda bulunacağız.





Ayrıca 28 Haziran 2018 saat 19:00 itibarıyla programımızı IFLC Germany Facebook hesabından ve MC EU TV üzerinden canlı olarak yayınlayacağız.





Sesimizi ve sevgimizi daha fazla kişiye ulaştırabilmek için beğeni ve paylaşımlarınızla destek olmanızı temenni ediyoruz.





Facebook hesabı: Facebook.com/iflcGermany

YouTube hesabı: IFLC Germany





İnternet Adresi: www.intflc.de