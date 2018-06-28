Samanyolu Haber /Gündem / Dil ve Kültür Festivali, bu defa Berlin'de gerçekleşecek /28 Haziran 2018 15:30

Dil ve Kültür Festivali, bu defa Berlin'de gerçekleşecek

Uluslararası Dil ve Kültür Festivalı (IFLC) bu seferde Almanya'nın başkenti Berlin'de 28 Haziran Perşembe günü ve 30 Haziran Cumartesi günü olmak üzere iki ayrı programda 15 farklı ülkeden 70'i aşkın ögrenciyle gerçekleşecek.

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Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin şarkı ve folklor gösterileri ile şenlendirdiği festival ülke ülke devam ediyor.  Amerika,  Avustralya, Fransa, Romanya, Moldova, Belçika'dan sonra bu sefer de Almanya'nın başkenti berlinde gerçekleşecek. IFLC, Berlin için şöyle açıklama yaptı: 
 
Saygıdeğer  IFLC gönüllülerimiz;

Dünyanın renkleri yine kapımızı çalıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de  28 Haziran Perşembe günü ve 30 Haziran Cumartesi günü olmak üzere iki ayrı programda 15 farklı ülkeden 70'i aşkın ögrenci beraberlerinde getirdikleri sevgi çiçeklerini yüreklerimize ekecekler.

25 Haziran Pazartesi itibarıyla Berlin'de olacak öğrencilerimizi hemen ertesi günden itibaren yoğun bir program bekliyor. Ögrencilerimiz  bir taraftan kendilerini kabul edecek milletvekilleriyle görüşmek üzere Berlin Parlemantosu'nu ziyaret edecek ve bir taraftan da program hazırlıklarını devam ettirecekler. 

Bütün bu çalışmalar olurken dünyanın renklerini sosyal medya üzerinden sizlerle buluşturmak istiyoruz. 

25 Haziran itibarıyla Facebook ve Twitter hesaplarımızdan 

#IFLCGermany #VielfaltErstRecht ve #Colorsoftheworld Hashtaglarıyla paylaşımlarda bulunacağız. 

Ayrıca 28 Haziran 2018 saat 19:00 itibarıyla programımızı IFLC Germany Facebook hesabından ve MC EU TV üzerinden canlı olarak yayınlayacağız.

Sesimizi ve sevgimizi daha fazla kişiye ulaştırabilmek için beğeni ve paylaşımlarınızla destek olmanızı temenni ediyoruz.

Twitter hesabı: [email protected]
Facebook hesabı: Facebook.com/iflcGermany
YouTube hesabı: IFLC Germany 

İnternet Adresi: www.intflc.de
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