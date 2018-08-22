Almanya 300 Milyar olar dış ticaret fazlası verdi, Dünya birincisi oldu





Münih merkezli iktisadi araştırma enstitüsü Ifo'nun verilerine göre Almanya'nın yıl sonuna kadar 299 milyar dolar ticaret fazlasına ulaşması bekleniyor. Bu alanda Almanya, en yakın rakipleri Japonya ve Hollanda'nın açık ara önünde yer alıyor. Almanya'yı takip eden Japonya'nın ticaret fazlasının 200 milyar dolar, üçüncü sıradaki Hollanda'nınkinin ise 110 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Dünyadaki en büyük dış ticaret açığı veren ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olmasıysa dikkat çekiyor.





Almanya’nın ticaretteki baskın gücü diğer ihracat devlerinin tepkisini çekiyor. Zira ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın 460 milyar dolarlık ticaret açığının sorumlularından birinin Almanya olduğu ileri sürerek, Almanya'yı en önemli ihracat kalemlerinden olan otomobillere gümrük tarifesi uygulamakla tehdit etmişti.





Son rakamlar ülkenin ekonomik performansının ise 2017 yılına göre yüzde 7,9'dan yüzde 7,8'e düştüğünü gösteriyor.





Bütçe fazlasının nereye harcanacağı tartışılıyor





Ticaret fazlası dünya çapında olduğu gibi ülke içinde de tartışılıyor. Bazı gruplar bütçe fazlasının tüketici talebini arttırmak ve yatırıma teşvik etmek için harcanması gerektiği kanısında. Maaş artışı talep eden sendikalar bütçe fazlasının tüketici ve yatırımcıların haklarını yeterince aramamasından kaynaklandığını savunuyor.