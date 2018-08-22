ABD'den yeni Brunson açıklaması: Katar Parası Türkiye'ye yetmez

İlişkilerin yaptırım boyutunda devam ettiği Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan Türkiye’ye son mesaj geldi.





Bolton, "Türkiye Pastör Brunson'u koşulsuz serbest bırakırsa kriz hemen biter" açıklaması yaptı.





Ziyaret için gittiği İsrail'de Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Bolton, Türk Lirası'nın son dönemde rekor seviyede değer kaybetmesine de değinerek "Katar'dan gelen para Türkiye ekonomisini kurtarmaya yardım etmez" şeklinde konuştu.





Bolton’a göre Ankara-Washington hattındaki kriz devam ederken Katar'dan gelen 15 milyarlık doğrudan yatırımın Türkiye ekonomisine yardım etmek için "tamamen etkisiz"...









Euronews'in aktardığına göre, Trump'ın Danışmanı Bolton, "Türkiye rahip Brunson'ı bırakmayarak büyük bir hata yaptı" ifadesini kullandı.





Güvenlik Danışmanı Bolton, Türkiye'nin NATO'dan geçici olarak uzaklaştırılması gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı ile ilgili bir soruya da "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Biz meşru olmayan bir şekilde Türk hükümeti tarafından alı konulan rahip Brunson ve diğer Amerikalılar sorununun çözülmesine yoğunlaştık" yanıtını verdi.





Bolton, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak, batı dünyasının bir parçası olarak pastör Brunson'ı serbest bırakmaının yapılması gereken "doğru şey" olduğunu sözlerine ekledi.





ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç arasında sürpriz bir görüşme yaşanmıştı 13 Ağustos Pazartesi gecesi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Aralık 2016'dan beri tutuklu bulunan ve geçtiğimiz haftalarda hakkında ev hapsi kararı verilen ABD'li papaz Andrew Brunson'ın durumu ele alınmıştı.





Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada, " Türk büyükelçinin isteğiyle, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Büyükelçi Serdar Kılıç Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili Rahip Brunson krizini ve ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi" demişti.



