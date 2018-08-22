Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den yeni Brunson açıklaması: Katar Parası Türkiye'ye yetmez /22 Ağustos 2018 10:48

ABD'den yeni Brunson açıklaması: Katar Parası Türkiye'ye yetmez

ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Bolton, Ankara'nın papaz Brunson’u serbest bırakması halinde krizin sona ereceğini söyledi. Türkiye'nin Brunson'u bırakmamakla büyük hata yaptığını söyleyen Bolton, Katar'ın yapmaya karar verdiği yatırımın da Türk ekonomisine bir katkısı olmayacağını belirtti.

SHABER3.COM

İlişkilerin yaptırım boyutunda devam ettiği Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan Türkiye’ye son mesaj geldi.

Bolton, "Türkiye Pastör Brunson'u koşulsuz serbest bırakırsa kriz hemen biter" açıklaması yaptı.

Ziyaret için gittiği İsrail'de Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Bolton, Türk Lirası'nın son dönemde rekor seviyede değer kaybetmesine de değinerek "Katar'dan gelen para Türkiye ekonomisini kurtarmaya yardım etmez" şeklinde konuştu.

Bolton’a göre Ankara-Washington hattındaki kriz devam ederken Katar'dan gelen 15 milyarlık doğrudan yatırımın Türkiye ekonomisine yardım etmek için "tamamen etkisiz"...


Euronews'in aktardığına göre, Trump'ın Danışmanı Bolton, "Türkiye rahip Brunson'ı bırakmayarak büyük bir hata yaptı" ifadesini kullandı.

Güvenlik Danışmanı Bolton,  Türkiye'nin NATO'dan geçici olarak uzaklaştırılması gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı ile ilgili bir soruya da "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Biz meşru olmayan bir şekilde Türk hükümeti tarafından alı konulan rahip Brunson ve diğer Amerikalılar sorununun çözülmesine yoğunlaştık" yanıtını verdi.

Bolton, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak, batı dünyasının bir parçası olarak pastör Brunson'ı serbest bırakmaının yapılması gereken "doğru şey" olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç arasında sürpriz bir görüşme yaşanmıştı 13 Ağustos Pazartesi gecesi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Aralık 2016'dan beri tutuklu bulunan ve geçtiğimiz haftalarda hakkında ev hapsi kararı verilen ABD'li papaz Andrew Brunson'ın durumu ele alınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada, " Türk büyükelçinin isteğiyle, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Büyükelçi Serdar Kılıç Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili Rahip Brunson krizini ve ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi" demişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den yeni Brunson açıklaması: Katar Parası Türkiye'ye... Sonraki Haber >>

İpler Kimin Elinde, Piyonlar Kim? Ülkeyi Kimler Yönetiyor?

İpler Kimin Elinde, Piyonlar Kim? Ülkeyi Kimler Yönetiyor?

Evdeki bataryalara dikkat

Evdeki bataryalara dikkat

Hırsızlık yaparken bir birilerini yaraladı

Hırsızlık yaparken bir birilerini yaraladı

Yaşlı çifti son anda kurtardılar

Yaşlı çifti son anda kurtardılar

İtalya'daki köprü işte böyle çöktü

İtalya'daki köprü işte böyle çöktü

Mehmet Ali Şengül'den bayram duası

Mehmet Ali Şengül'den bayram duası

Lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf verdi veriştirdi

Lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf verdi veriştirdi

Başkan konuşurken roket ve mermi yağmuru

Başkan konuşurken roket ve mermi yağmuru

Bizde de kurbanlıklar kaçar ama bu farklı

Bizde de kurbanlıklar kaçar ama bu farklı

Yarış pistinde ilginç kaza

Yarış pistinde ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:11