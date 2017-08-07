Almanları eleştiren Saray danışmanı Alman vakfı avukatı çıktı

Almanya'yı kişiler ve kurumlar aracılığıyla Türkiye'de casusluk faaliyetlerinde bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hukukçu başdanışmanı Mehmet Uçum'un uzun yıllar bir Alman derneğinin avukatlığını yaptığı ortaya çıktı. Uçum, derneğin sitesinde hala kendi avukatları olarak görünüyor.





Erdoğan son olarak Büyükada toplantısı sırasında göz altına alınan ve tutuklanan 10 insan hakları savunucusu ile ilgili benzer açıklamalarda bulunmuş, aktivistleri "Alman casusu" olmakla suçlamıştı.





Oda TV yazarlarından Sami Menteş, ise yazısında, "Acaba, Başdanışmanları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ne kadar doğru bilgilendiriyor? Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, başdanışmanlarını ne kadar iyi tanıyor?" sorusunu sorduktan sonra, Uçum'un 1994 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren, Alman Yeşiller Partisi’ne yakın Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin avukatlığını yaptığını açıkladı.





Menteş'in yazısının ilgili bölümü:





Yıllar yıllar boyunca hem de…





Alman vakıflarının sanık sandalyesinde olduğu DGM davalarında, o vakıfların “casusluk yapmadığını” anlattı / savundu sürekli.





Ve şu an hala Heinrich Böll’ün sitesinde “avukat” olarak geçiyor:











