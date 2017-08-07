Almanları eleştiren Saray danışmanı Alman vakfı avukatı çıktı

Almanya'yı kişiler ve kurumlar aracılığıyla Türkiye'de casusluk faaliyetlerinde bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hukukçu başdanışmanı Mehmet Uçum'un uzun yıllar bir Alman derneğinin avukatlığını yaptığı ortaya çıktı. Uçum, derneğin sitesinde hala kendi avukatları olarak görünüyor.
Erdoğan son olarak Büyükada toplantısı sırasında göz altına alınan ve tutuklanan 10 insan hakları savunucusu ile ilgili benzer açıklamalarda bulunmuş, aktivistleri "Alman casusu" olmakla suçlamıştı.
Oda TV yazarlarından Sami Menteş, ise yazısında, "Acaba, Başdanışmanları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ne kadar doğru bilgilendiriyor? Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, başdanışmanlarını ne kadar iyi tanıyor?" sorusunu sorduktan sonra, Uçum'un 1994 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren, Alman Yeşiller Partisi’ne yakın Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin avukatlığını yaptığını açıkladı.
Menteş'in yazısının ilgili bölümü:
Yıllar yıllar boyunca hem de…
Alman vakıflarının sanık sandalyesinde olduğu DGM davalarında, o vakıfların “casusluk yapmadığını” anlattı / savundu sürekli.
Ve şu an hala Heinrich Böll’ün sitesinde “avukat” olarak geçiyor:
Aslına bakılırsa, sadece Başdanışman Uçum değil.
Eşi Hatice Uçum da avukat.
O da AKP Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi.
Ve…
Hatice Uçum da Heinrich Böll’ün avukatlığını yaptı.
Yandaş medya arşivine baksa bulur: Alman vakıflarıyla ilgili aldıkları tekziplerde Hatice Uçum’un imzasına da rastlarlar.
Tüm bu toplamdan sonra bir kez daha soralım:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Büyükada operasyonu hem de Almanya konusunda doğru bilgilendiriliyor mu?
Misal çok yakınındaki Mehmet Uçum, çok yakından tanıdığı insan hakları savunucuları ve vakıfları konusunda Erdoğan’a neler söyledi?
Türkiye’nin tartışmalı / garip operasyonlarla tüm dünyada “ofsayta” düşürülmesine ve Cumhurbaşkanı’nın tüm bu operasyonları “ele güne karşı” savunmasına ne / kim neden oluyor?