Samanyolu Haber /Ekonomi / S-400'lere milyarlar vereceğiz ama iki kilo domates satamıyoruz /07 Ağustos 2017 14:29

S-400'lere milyarlar vereceğiz ama iki kilo domates satamıyoruz

S-400 füzeleri için anlaşmanın sağlandığı bugünlerde AKP dış politikası adeta saç-baş yolduruyor. Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye'den domates almayacaklarını duyurdu

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Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'den domates ithal etmeye yeniden başlamaya hazır olmadıklarını söyledi.
Tkaçev Rossiya 24 televizyonuna verdiği mülakatta, Türkiye'ye yönelik domates yasağının kaldırılmasına ilişkin bir soru karşısında şunları söyledi: "Zamanında yerli iş adamlarımıza pazarımızdaki domates, salatalık ve çeşitli sebzelerin üretiminin artacağı hakkında ciddi bir sinyal verdik. Elbette bunun için devlet kaynakları harcandı. Yerli işadamları kredi ve risk aldı. Bundan geri dönmek kendi üreticilerimiz için doğru olmaz. Buna (Türkiye'den domates ithal etmeye) hazır değiliz, bunu yapmayacağız."

Tkaçev ayrıca, Rus sebze pazarının yüzde 90'ının yerli ürünlerle dolmasının 3-5 yıl alacağını da ekledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'den domates alımının yeniden başlama ihtimalinin konuşulacağı ilk tam kapsamlı toplantının 18 Ağustos'ta İzmir'de gerçekleşeceğini söylemişti.

Daha önce Türkiye'nin, Rusya'da hasat zamanı olmayan dönemlerde bu ülkeye domates ihraç etmesi ihtimali gündeme gelmişti. İzmir'deki toplantı da bu ihtimalin ele alınması bekleniyor.

Domates, Rusya'nın, Türk F16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi nedeniyle Türkiye'den alımını durdurduğu tarım ürünlerinden biri.

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