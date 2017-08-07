S-400'lere milyarlar vereceğiz ama iki kilo domates satamıyoruz

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'den domates ithal etmeye yeniden başlamaya hazır olmadıklarını söyledi.

Tkaçev Rossiya 24 televizyonuna verdiği mülakatta, Türkiye'ye yönelik domates yasağının kaldırılmasına ilişkin bir soru karşısında şunları söyledi: "Zamanında yerli iş adamlarımıza pazarımızdaki domates, salatalık ve çeşitli sebzelerin üretiminin artacağı hakkında ciddi bir sinyal verdik. Elbette bunun için devlet kaynakları harcandı. Yerli işadamları kredi ve risk aldı. Bundan geri dönmek kendi üreticilerimiz için doğru olmaz. Buna (Türkiye'den domates ithal etmeye) hazır değiliz, bunu yapmayacağız."



