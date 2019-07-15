Almanlara göre Merkel'in sağlık durumu 'özel bir mesele'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu hafta bir dizi titreme atağı geçirmesinin ardından ülkede sağlık durumuna dair açıklama yapması gerekip gerekmediği hakkında tartışmalar yaşanıyor.







Gelecek hafta 65 yaşına girecek Merkel çarşamba günü Finlandiya Başbakanı’nı karşılama töreninde şiddetle titrerken görüntülenmişti. Bu, son birkaç haftada yaşanan üçüncü titreme atağıydı.





Merkel perşembe günü de protokolden ayrılıp Danimarka Başbakanı’nı benzer bir şekilde karşıladı.





Titreme atakları birçok Alman'ı endişelendiriyor ve Merkel’in kendi partisi Hıristiyan Demokratlar’ın bazı üyeleri arasında 2021'de planlanan devir teslimden daha erken Merkel’in görevi bırakması gerekip gerekmediği üzerine tartışmalar başladı.





Ancak perşembe ve cuma günü yapılan seçmenleri temsil ettiği düşünülen 4 bin 496 kişinin katıldığı ankete göre katılımcıları yüzde 59'u Merkel'in sağlığının “özel bir mesele” olduğuna inanıyor.





Civey anket şirketi tarafından Augsburger Allgemeine gazetesi için yapılan araştırmada, "Sizce Angela Merkel sağlık durumu hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi vermeli mi, yoksa bu onun özel meselesi mi?" sorusu soruldu.





Reuters'in haberine göre, katılımcıların yüzde 34'ü sağlık detayları hakkında açıklama yapması gerektiğini söyledi. Yüzde 7'lik bir kısım da kararsız kaldığını belirtti.





Daha önce herhangi bir ciddi sağlık sorunu yaşamayan şansölye, Finlandiya Başbakanı’nı kabul törenindeki şiddetli titremeden sonra çarşamba günü "İyiyim" demişti.





Buna ek olarak ilkin haziran ayı ortalarında meydana gelen titreme atağını “etraflıca ele aldığını” belirtmişti.





Ancak Merkel sağlığı hakkında detaylı bilgi vermeyi reddetti.





Kişisel hayatını mahrem tutmasıyla ünlü Merkel bugüne dek nadiren kocasıyla birlikte kamuoyuna açık alanlarda göründü. Bu durum ofisinde evliliği ve saçlarını boyayıp boyamadığıyla alakalı sorularla karşılaşan önceki Şansölye Gerhard Schroeder’le tam bir tezat oluşturuyor.





2005'ten beri Almanya'yı yöneten Merkel batı demokrasilerinde en uzun süre görevde kalan siyasi lider. Şu anda dördüncü döneminde olan Merkel, 2021'de yapılacak bir sonraki seçimlerde tekrar aday olmayı planlamıyor.





Merkel ancak uzun süre düşündükten sonra dördüncü kez aday olmaya karar vermişti. Kasım 2016'da "eğer sağlığı izin verirse" görevine devam etmek isteyebileceğini açıklamıştı. Merkel 1998 yılındaysa, “Siyaseti bırakırken enkaz halinde, yarı ölü biri olmak istemiyorum” demişti.





Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisini yöneten Merkel çalışma ahlakıyla biliniyor. Şansölye aynı zamanda gecenin geç saatlerinde dahi karmaşık tartışmaların detaylarına odaklanabilmesi ve AB zirvelerindeki diğer liderleri bu konuda geride bırakmasıyla ünlü.