Samanyolu Haber /Dünya / Polise gazetecilik dersi verdiler /15 Temmuz 2019 12:13

Polise gazetecilik dersi verdiler

İngiltere'de polisin "gizli belgeleri bize getirin, yayımlamayın" çağrısına gazeteciler sessiz kalmadı.

SHABER3.COM

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’un Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’a çok sert eleştiriler yönelttiği "gizli yazışmalar" elçinin istifasına ve polis tehdidine rağmen gazetelerde yayımlanmaya devam ediyor.

Bugün Mail On Suday'da yayımlanan yazışma, 2018'de ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesini önlemeye çalışan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson için kaleme alınmış.

“BORİS JOHNSNON, OBAMA'YA GAREZ BESLİYOR”

Sir Kim Darroch, Johnson'a bilgi notunda, Trump'ın selefi Barack Obama'ya garez beslediği ve ondan hıncını almak istediği için anlaşmadan çıktığını söylüyor.

İngiliz elçi, Trump'ın anlaşmayı terk etmesini “diplomatik Vandallık” diye niteliyor.

POLİSİN “YAYINI KES” TALEBİNE UYULMADI

Yeni sızıntı, İngiliz polisinin suç niteliği taşıyor olabileceği uyarısı eşliğinde yayınlara son verilmesi ve eldeki belgelerin kendilerine teslim edilmesi çağrısına rağmen yayımlandı.

Sızıntılardaki değerlendirmelere öfkelenen Trump'ın İngiliz elçiyi "istenmeyen kişi" haline getirmesi üzerine Darroch istifa etmek zorunda kalmıştı.

“TRUMP'IN EKİBİNİN SONRASI İÇİN HİÇBİR STRATEJİSİ YOK”

The Mail on Sunday'in haberine göre halihazırda Muhafazakâr Parti lideri ve dolayısıyla başbakan olmanın en güçlü adayı konumundaki Johnson'ı bakanlığı dönemde bilgilendiren Sir Kim, Cumhuriyetçi Trump'ın Demokrat Obama'nın anlaşmasından kişisel sebeplerle çekildiğini söylerken şu vurguyu yapıyor: "Çünkü anlaşma Demokrat selefi Obama tarafından yapılıp onaylanmıştı."

"İDEOLOJİK VE KİŞİSEL SEBEPLERİ VAR"

İngiliz elçi şu eleştirilerde bulunuyor: "Trump yönetimi diplomatik vandallığa koyulurken bunun ideolojik ve kişisel sebepleri var. Öncelikle bu Obama'nın anlaşması. Üstüne üstlük hiçbir ertesi gün stratejisi dillendiremiyorlar. Dışişleri'nin de ister Avrupa'da isterse bölgede olsun müttefiklerle ortaklara erişmek gibi bir planı yok."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polise gazetecilik dersi verdiler Sonraki Haber >>

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:03