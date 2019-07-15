Polise gazetecilik dersi verdiler

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’un Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’a çok sert eleştiriler yönelttiği "gizli yazışmalar" elçinin istifasına ve polis tehdidine rağmen gazetelerde yayımlanmaya devam ediyor.





Bugün Mail On Suday'da yayımlanan yazışma, 2018'de ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesini önlemeye çalışan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson için kaleme alınmış.





“BORİS JOHNSNON, OBAMA'YA GAREZ BESLİYOR”





Sir Kim Darroch, Johnson'a bilgi notunda, Trump'ın selefi Barack Obama'ya garez beslediği ve ondan hıncını almak istediği için anlaşmadan çıktığını söylüyor.





İngiliz elçi, Trump'ın anlaşmayı terk etmesini “diplomatik Vandallık” diye niteliyor.





POLİSİN “YAYINI KES” TALEBİNE UYULMADI





Yeni sızıntı, İngiliz polisinin suç niteliği taşıyor olabileceği uyarısı eşliğinde yayınlara son verilmesi ve eldeki belgelerin kendilerine teslim edilmesi çağrısına rağmen yayımlandı.





Sızıntılardaki değerlendirmelere öfkelenen Trump'ın İngiliz elçiyi "istenmeyen kişi" haline getirmesi üzerine Darroch istifa etmek zorunda kalmıştı.





“TRUMP'IN EKİBİNİN SONRASI İÇİN HİÇBİR STRATEJİSİ YOK”





The Mail on Sunday'in haberine göre halihazırda Muhafazakâr Parti lideri ve dolayısıyla başbakan olmanın en güçlü adayı konumundaki Johnson'ı bakanlığı dönemde bilgilendiren Sir Kim, Cumhuriyetçi Trump'ın Demokrat Obama'nın anlaşmasından kişisel sebeplerle çekildiğini söylerken şu vurguyu yapıyor: "Çünkü anlaşma Demokrat selefi Obama tarafından yapılıp onaylanmıştı."





"İDEOLOJİK VE KİŞİSEL SEBEPLERİ VAR"





İngiliz elçi şu eleştirilerde bulunuyor: "Trump yönetimi diplomatik vandallığa koyulurken bunun ideolojik ve kişisel sebepleri var. Öncelikle bu Obama'nın anlaşması. Üstüne üstlük hiçbir ertesi gün stratejisi dillendiremiyorlar. Dışişleri'nin de ister Avrupa'da isterse bölgede olsun müttefiklerle ortaklara erişmek gibi bir planı yok."