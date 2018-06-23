Samanyolu Haber /Gündem / Alman yetkililer, iltica eden Türkiyelilerin adreslerini sızdırıyor mu? /23 Haziran 2018 14:02

Alman yetkililer, iltica eden Türkiyelilerin adreslerini sızdırıyor mu?

Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan bir habere göre, Almanya’da mülteci kampında kalan bir kişiye, Erdoğan’ın propagandasını yapan bir mektup yollandı. Ancak Türkiye’de yurt dışındaki oy verme işlemenin başladığı dönemde yurt dışında seçim kampanyası yürütmek yasak.

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Spiegel, "Alman yetkililer, Türkiyelilerin adreslerini sızdırıyor olabilir mi?" diye soruyor.

Spiegel'in haberi şöyle devam ediyor:

Siyasi nedenlerle Türkiye’den Almanya’ya kaçan biri, doğal olarak Almanya’da kendini güvende hissetmek ve Türkiye’deki rejim tarafından taciz edilmemek ister. Ancak anlaşıldığı kadarıyla gerçek bunun tam tersi. 

Bir Türk, Alman Göçmenler ve Mülteciler dairesine yaptığı başvurunun üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, bir mektup aldı. Mektup, kendisinin Alman Göçmenler ve Mülteciler dairesi tarafından gönderildiği mülteci kampının adresine yazılmıştı. Spiegel’in edindiği bilgiye göre, mektupta Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan seçimlerde kendisine ve partisine oy verilmesini talep ediyordu.

Türkiye’de, yurtdışındaki oy verme işleminin başladığı dönemde, yurtdışında seçim propagandası yapmak yasak olmasına rağmen, benzer mektupları Almanya’da yaşayan birçok Türkiye vatandaşı da aldı. Mektuplar Almanya’dan postaya verilmişti. 

Söz konusu mülteci Gülen hareketinin bir mensubu. Erdoğan 2016 Temmuz’undaki darbe girişiminden bu hareketi sorumlu tutuyor ve Türkiye’de bu hareketin mensuplarına yönelik baskı uyguluyor. 

Ancak Erdoğan’ın AKP’si Almanya’daki mültecilerin adreslerini nasıl öğrenmiş olabilir? Söz konusu mültecinin avukatı Ramazan Sevinç adreslerin, Göçmenler ve Mülteciler dairesindeki veya başka bir dairedeki çalışanlardan biri tarafından, Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerine ulaştırılmış olabileceğini söylüyor. Sevinç, “Müvekkilimin kişisel bilgilerinin Ankara’ya bu kadar hızlı bir şekilde ulaşmasının başka bir açıklaması olamaz” şeklinde konuşuyor. 

Göçmenler ve Mülteciler Dairesi, sığınmacıların başka bir çok daire ve hizmet sağlayıcı ile işlerinin olduğunu söylüyor. Söz konusu daire bu somut vakada özel bilgilerin korunmasında bir zafiyet tespit edilemediğini belirtiyor. 
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