TOBB açıkladı... Bir ayda 589 şirket kapandı....

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yayımladığı istatistiklere göre, kurulan şirket sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 3.15 azalarak 8 bin 190 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısının ise yüzde 1.9 artarak 589’a çıktığı belirlendi.





YÜZDE 40’I İSTANBUL’DA





Mayıs ayında Türkiye’de kurulan her 100 şirketin 40’ı İstanbul’da kurulurken, şirket kurulmayan tek il Tunceli oldu. Kurulan şirket sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 25.63 azalış gösterdi. Geçen ay bin 278 yabancı ortak sermayeli şirket faaliyete geçti. Bu şirketlerin 162’si Suriye ve 140’ı Suudi Arabistan ortaklı kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 104’ü anonim, bin 174’ü limited şirket statüsünde faaliyete başladı. Bu şirketlerin 688’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret sektöründe kuruldu.