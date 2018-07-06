Alman vatandaşı mizah yazarına Türkiye’den sınırdışı

Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali’nde kısa metrajlı film dalında barış mesajlı ‘Eleia’ adlı filmi gösterilen Taş’ın ‘Hayallerim İşgal Altında’ adlı kısa metrajlı filmi de yoğun ilgi görmüştü.





Artıgerçek.com'a konuşan Alman pasaportuna sahip olan Taş, eşi ve çocukları ile tatil yapmak üzere gittiği Türkiye’de İzmir Havalimanı’nda polisler tarafından durdurulduğunu söyledi.

“RECEPZİYONU NEDEN YAZDIĞIMI SORDULAR”





“Polisler beni havalimanındaki bir odaya götürdü, buranın inat odası olduğu belirterek sosyal medya hesabımın olup olmadığını söylediler. Kaldı ki ellerinde benimle ilgili bütün bilgiler vardı. Google arama motorunda benimle ilgili yazılanları sordular. Daha önce sosyal medyada bir paylaşımda ‘Resepsiyon yerine Recepziyon yazmıştım, bunu neden yazdığımı sordular. Bana AKP hükümetinden niçin memnun olmadığımın ve sadece kısa metrajlı filmler çevirmeminn nedenini sordular. Ben de onlara para verin uzun metrajlı filmler çevireyim, Erdoğan hükümetinden neden memnun olmak zorundayım, şeklinde cevap verdim.”





“BENİ BİR ÖRGÜTE BAĞLAMAK İSTEDİLER”





Sosyal medyadaki paylaşımları üzerinden kendisine sorular soran polislerin ısrarla bir ‘terör örgütü’ aradıklarını belirten Taş, “Beni sorgulayan her an işkence yapacakmış gibi duruyordu. Hatta biri ‘Seni tutuklayacağız’ dedi. İçlerinden biri amirini arayarak benim için ‘Bu inatçı’ ifadesini kullandı. Onlara, mizahı politika ile bağdaştırmaya çalışıyorum dedim. Ancak tüm çabalarına rağmen benimle ilgili herhangi bir örgüt bağı bulamadılar. Eğer sadece Türk vatandaşı olsaydım sebepsiz yere beni gözaltına alabilirlerdi” dedi.





“SAKINCALI OLDUĞUM GEREKÇESİYLE SINIRDIŞI EDİLDİM”





Kendisine sakıncalı olduğu belirtilen İngilizce ve Türkçe bir yazı verildiğini sözlerine ekleyen Taş “Hükümetten neden memnun olmadığımı soran polise cevabım şu oldu: Kendimden bile memnun olmadığım zamanlar kendimi bile eleştiriyorum” şeklinde yanıt verdiğini söyledi.





Babasının bir süre önce vefat ettiğini ve memleketi Kars’a gitmek üzere yola çıktıklarını söyleyen Taş polislerin eşine “Eşiniz sanatçı. Onun neler yaptığını biliyor musunuz? O nasıl bir sanatçı?” şeklinde hakaret edici sözler serf ettiklerini de kaydetti.





Taş’ın son çevirdiği kısa metrajlı filmi Ekmek Bankası (The Bread Bank) İtalya, Slovakya, Şili ve Venezüela Film festivallerinde gösterilmişti. Taş’a polis sorgusunda bu filmin uluslararası alanda gösterilmesinin nedeni de soruldu. Aşk ve ekmek arasındaki felsefi boyutu sorgulamak amacıyla filmi çektiğini ifade eden Taş film çekimi sırasında bazı tehditlerin geldiğini ve zor koşullarda çekimin gerçekleştiğini söyledi.







