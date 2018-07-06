Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım’dan KHK ve bedelli açıklaması /06 Temmuz 2018 19:36

Yıldırım’dan KHK ve bedelli açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, bu gece son OHAL KHK'larının yayınlanacağını ve bazı ihraçların olacağını söyledi. Başbakan, ihraçların Emniyet ve TSK'dan olacağını dile getirdi. Ayrıca Yıldırım, tatil sonrası açılacak olan Meclis'te ilk olarak bedelli askerliğin ele alınacağını belirtti.

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Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkünde başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi. Bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, “O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. O konuda bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar yapılacak ve bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre biz de hareket edeceğiz. Zaten bizim profesyonel askerliğe geçiş başladı. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altına alınan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yığılmanın gelecek yıllara artarak devam etmemesini sağlayacak bir çalışma. Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

SON OHAL KHK’LARI

Başbakan Binali Yıldırım, bu gece son OHAL KHK’larının yayınlanacağını ve bazı ihraçların olacağını söyledi. Başbakan, ihraçların Emniyet ve TSK’dan olacağını dile getirdi.
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