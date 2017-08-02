Almanya'dan çarpıcı referandum raporu: Hile ile evet çıkarıldı

Alman sanayi devlerinin eski sözcülerinden, halen Avrupa Parlamentosu’nda liberal muhafazakârlar grubuyla birlikte çalışan Hans Olaf Henkel’den Türkiye’deki son referandumun “büyük bir ihtimalle hileli olduğu” suçlaması geldi. Alman kamuoyunda yorumları ve kitaplarıyla da bilinen Henkel, konuyla ilgili “bilimsel bir raporun Türk halkına Türkçe ulaştırılması için aracı olduğunu” belirterek söz konusu raporun Türkçe metnini internetten yayınladı.





OdaTv’de yer alan çeviriye göre, eski Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı olarak “Alman işverenlerinin duygularına hala tercüman olmakla ünlü” Avrupa Parlamentosu milletvekili ve yazar Hans Olaf Henkel, kendisine ait hansolafhenkel.de adresli internet sitesiyle Avrupa Parlamentosu milletvekili sıfatıyla mensubu olduğu Liberal Konservatif Reformcular (LKR) grubunun sitesinde, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan aldığı bir Erdoğan fotoğrafının altına bir mesaj paylaştı.





Henkel, bu yazısında 30 Haziran 2017 tarihinde sadece İngilizce olarak yayımlanan (https://arxiv.org/pdf/1706.09839.pdf) bir araştırmaya atıfta bulundu. Yönetici ve politikacı Henkel, bu araştırmayı, “Türk vatandaşları tarafından da anlaşılabilmesi için Türkçeye tercüme ettirdiğini” de belirtti.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’dan “Diktatör” diye bahseden Henkel, bu bilimsel araştırma ve istatiksel metotlar ile referandumda hile yapıldığının kanıtlandığını ve Türklerin çoğunluğunun AKP faşizmine ve Erdoğan’a oy vermediğini iddia etti.



