Samanyolu Haber /Gündem / 'Davut'un milletvekili adayı yapıp elinde patlayan...' /02 Ağustos 2017 13:41

'Davut'un milletvekili adayı yapıp elinde patlayan...'

Erdoğan'ın Davutoğlu'nu göndermek için devreye soktuğu formül olan ve Pelikancılar olarak tabir edilen yandaş yazar çetesi yine devrede.

SHABER3.COM

Birkaç gündür MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı hedef alan Pelikan çetesinden bugün de aynı hedefe yönelik söylemler var.

Dün Fuat Uğur'un yazısında 'gereğini yapmalı' diyerek istifa etmesini istediği Hakan Fidan'la ilgili bugün de diğer Pelikancı Cemil Barlas, 'Hakan Fidan'ın suratını görmedik, sesini duymadık. Tek bildiğimiz Davut'un milletvekili adayı yapıp ellerinde patlaması. Ama sosyal medyadaki hayranı ne çok'' diye yazdı.

Twitter'a yazdığı mesajla ilgili bir takipçisinin uyarısına cevap yazan Barlas,  'Gizli güçleri var herhalde.. Konuşmadan baya taraftar toplamış' dedi.

İşte o mesajlar

<< Önceki Haber 'Davut'un milletvekili adayı yapıp elinde patlayan...' Sonraki Haber >>

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi

Polis, doğumhane kapılarında gözaltı için bekliyor

Polis, doğumhane kapılarında gözaltı için bekliyor

AKP’nin zulmü: Cezaevindeki anne ve bebekler

AKP’nin zulmü: Cezaevindeki anne ve bebekler

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

'Bu bir savaş ilanıdır

'Bu bir savaş ilanıdır

Schulz'dan Erdoğan itirafı

Schulz'dan Erdoğan itirafı

Aydınlık, Erdoğan'ın son taktiğini yazdı

Aydınlık, Erdoğan'ın son taktiğini yazdı

Polisin tişört avı devam ediyor.

Polisin tişört avı devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:19:16