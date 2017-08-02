'Davut'un milletvekili adayı yapıp elinde patlayan...'

Birkaç gündür MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı hedef alan Pelikan çetesinden bugün de aynı hedefe yönelik söylemler var.







Dün Fuat Uğur'un yazısında 'gereğini yapmalı' diyerek istifa etmesini istediği Hakan Fidan'la ilgili bugün de diğer Pelikancı Cemil Barlas, 'Hakan Fidan'ın suratını görmedik, sesini duymadık. Tek bildiğimiz Davut'un milletvekili adayı yapıp ellerinde patlaması. Ama sosyal medyadaki hayranı ne çok'' diye yazdı.





Twitter'a yazdığı mesajla ilgili bir takipçisinin uyarısına cevap yazan Barlas, 'Gizli güçleri var herhalde.. Konuşmadan baya taraftar toplamış' dedi.





İşte o mesajlar



