Alman iç istihbaratından seçimlerle ilgili açıklama : Rusya seçimlere müdahale etti mi?

Almanya'nın iç istihbarat servisi olan Alman Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin (BfV) Başkanı Hans-Georg Maaßen, Almanya'daki genel seçimler öncesinde siyasilere yönelik Rusya'dan düzenlenen çok sayıda siber saldırı saptadıklarını söyledi. Federal Meclis'in gizli istihbarat komisyonunda konuşan Maaßen, son dönemde yürütülen istihbarat çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Konuşmasında 24 Eylül genel seçimlerine de değindi ve Rus hacker'ların Almanya genel seçimlerine müdahaleden son anda vazgeçtiğini söyledi.

Maaßen, seçimler öncesinde Federal Meclis'in yanı sıra bazı partilerle milletvekillerinin bilgisayarlarına siber saldırılar gerçekleştirildiğini aktardı. Ancak bu saldırılardan daha sonra vazgeçildiğini belirtti.

"Neticede siber korsanların elde ettiği verilerin kullanılıp kullanılmayacağı siyasi bir tercih" diyen BfV Başkanı, "Görünen o ki Moskova'daki yetkililer Almanya'daki genel seçimler öncesinde böyle bir adımın faturasının, getirisinden daha ağır olabileceği kanaatine vardı" dedi.

Maaßen sözlerini, "Zira Fransa ve ABD'deki seçimler sonrasında kamuoyunda seçimlere Rusya'nın müdahalesinin söz konusu olduğuna dair bir kanaat oluştu" şeklinde sürdürdü.

"Siber saldırılara karşı saldırı düzenlemeli"

Öte yandan Federal Meclis gizli istihbarat komisyonunda ifade veren Alman gizli istihbarat kurumları başkanları, siber saldırılar karşısında karşı saldırıya geçmek istediklerini söyledi.

Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen Federal Meclis gizli istihbarat komisyonundaki konuşmasında siber saldırılara karşı saldırıyla karşılık verilmesi gerektiğini belirtti.

Maaßen Federal Meclis'in gizli istihbarat komisyonunda verdiği ifadede ayrıca karşı saldırılarda yurtdışında konuşlu zararlı bilgisayar sunucularını devre dışı bırakıp yok etmenin de yeterli olmadığını vurguladı.

Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'nin (BND) bunun için gerekli yasal izne sahip olmasa da yeterli yetkinliğe sahip olduğunu belirtti.

Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen, "Hack-Back" diye tabir edilen siber saldırılara karşı atakların yanı sıra -örneğin yabancı sunucularda kayıtlı Almanya'ya ait verilerin silinmesi gibi- daha düşük düzeyli alternatiflerin gerekli olduğunu savundu.





Maaßen ayrıca Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) kendisinin siber saldırıda bulunanları izleyip verileri silebilmesi gerektiğini söyledi. Bunun gerçek dünyada yabancı ajanlara karşı ajanlık yaptırılması gibi birşey olacağını, bunun siber dünyada da mümkün olması gerektiğini ifade etti.

BND Başkanı Bruno Kahl da karşı siber saldırıların bazı durumlarda mantıklı olabilieceğini söyledi. Ancak bunun kararına varacak olanın politikacılar olduğunu kaydetti.





İstihbarat teşkilatlarına Federal Meclis sorgusu

Anayasayı Koruma Dairesi (BfV) Başkanı Hans-Georg Maaßen, Federal Haberalma Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl ve Askerî İstihbarat Servisi (MAD) Başkanı Christof Gramm'ın ifadesine başvurulan Federal Meclis'in gizli istihbarat komisyonu oturumu geçtiğimiz dönemde gizli yapılıyordu.

Federal meclis geçen yıl, gizli istihbarat teşkilatlarının federal meclis komisyonlarınca kontrol edilebilmesine olanak tanıyan reforumu hayata geçirdi. Bu çerçevede istihbarat teşkilatlarının çalışmaları, teşkilat başkanlarının ifadelerine başvurularak yılda bir kez açık oturumda masaya yatırılmaya başlandı.