OHAL bahanesi ile mevlide bile izin vermediler

Yeni Asya Gazetesi tarafından Ankara Kocatepe Camii’nde 8 Ekim’de okutulacak Bediüzzaman Mevlidi’ne izin verilmedi. Bütün hazırlıkların tamamlandığı, ilân, afiş ve tanıtımların yapıldığı mevlid programı, son anda ani bir karar verilerek OHAL bahanesiyle yasaklandı. Gazetemiz tarafından ilk 1990 yılında yapılan ve 2000 yılına kadar geleneksel olarak devam eden Bediüzzaman Mevlidi, 14 yıl sonra 2014 yılında Kocatepe Camii’nde okutulmuş ve onbinlerce kişi katılmıştı. 2015 yılında hazırlıkları tamamlanmasına rağmen Ankara’da Gar meydanında 104 kişinin katledildiği saldırı neticesinde Mevlid heyeti ile Emniyet yetkilileri arasındaki mutabakat sonucu iptal edilmek durumunda kalmıştı. Geçen yıl ise 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü dolayısıyla Mevlid okutulamamıştı.





Başta Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere bütün Peygamberlerin, Ashab-ı Kiram, evliyâullahın, şehitlerimizin, bütün ehl-i imanın ve hususan büyük İslâm âlimi ve müceddidi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ruhlarına ithafen okutulacak Mevlid-i Şerif ne yazık ki bu sene de keyfi engellemeler nedeniyle yapılamıyor.









Başvurular 8 Ağustos’ta yapıldı





Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi Mehmet Kara 8 Ağustos 2017 itibariyle Ankara Valiliği’ne gönderdiği izin yazısı 16 Ağustos 2017’de Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmesine karşın ve emniyet birimleri son ana kadar bir problem olmadığını belirtti. İlgili kurumların mevlid programının yapılabileceğini söylemelerine rağmen son anda gelen iptal kafalarda soru işaretleri oluştururken mevlid için hazırlanan binlerce kişi için üzüntü verici bir hal aldı. Konuyla ilgili süreci anlatan Ankara Temsilcimiz Kara şunları söyledi; “Ankara Valiliği’ne müracaatımızı 8.8.2017 tarihinde yaptık. Valilik dilekçemizi 16.08.2017 tarih 127089 sayı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdi. Aynı tarihte Çankaya Müftülüğü’ne müracaat ettik. Müftülük 20 Eylül 2017 tarihinde Çankaya Kaymakamlığı’na yazı gönderdi. Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır olur yazısını imzaladı ve belgeyi elden teslim aldık. Valiliğe gönderdiğimiz dilekçenin akıbetini öğretmek için Eylül ayı başında Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şubesini aradığımızda Türkiye’de gündemin sık değiştiği ve bu yazıya cevabın ay sonunda verilebileceği söylendi. Eylül ayının son haftasında aradığımız da bir sıkıntının olmadığını normal prosedürlerin işlediği söylendi.













Bir sıkıntı olmadığı söylenmişti





Biz de mevlidle ilgili gerek Ankara dışından gelecek okuyucularımız gerekse cami avlusunda yapacağımız faaliyetler ve ilânlarla ilgili bilgi vermek amacıyla randevu istedik. 3-4 gün sonra randevu verdiler. Ali Vapurlu ve Bilal Sürücü ağabeylerle beraber Ankara Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon şubesine gidip görevli memurlarla istişarelerde bulunduk. Orada da bir sıkıntı olmadığı söylendi. Ertesi gün Koordinasyon şubeden başka bir memur aradı. Çankaya Müftülüğünün “olur” yazısını getirmemizi söyledi. Gittiğimizde o memur da bir sıkıntının olmadığını çok büyük bir olay olmadığı takdirde mevlidin yapılacağını ifade etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesinden bir memur 4 Ekim 2017 akşam saatlerinde aradı ve sözlü tebligat olarak Ankara Valiliği tarafından Mevlide izin verilmediğini söyledi. Yazılı tebligatında işlemler bittiği takdirde 5 Ekim 2017 tarihinde verileceğini söyledi.”













Mevlid’e katılmak için uçak biletleri alınmıştı





Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olacağı mevlidin duyuruları başta belediye otobüsleri, metrolar ve Ankara’nın merkezinde yer alan bilboardlar olmak üzere sosyal medya hesaplarından da yapılmıştı. Bu mevlid’e katılmak için aylar önceden uçak biletlerini alan ve toplu gelişler için otobüsler ayarlayan vatandaşlar bu son dakika yasağı dolayısıyla hem mağdur oldu hem de böyle uhuvvet dolu bir buluşmanın engellenmesi dolayısıyla tepki gösterdiler. Ayrıca Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün devlet erkânı ve bürokrasiye mevlid dâvetiyeleri ulaştırıldı. Ankara’da onbinlerce el ilânı ve afiş dağıtılırken, Ankara’nın ana caddeleri ve köprüleri de duyuru afişleriyle donatılmıştı.