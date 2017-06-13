Samanyolu Haber /Gündem / Alman Gazetesi hizmet hareketini inceledi /13 Haziran 2017 16:45

Alman Gazetesi hizmet hareketini inceledi

Münchner Merkur Gazetesi 3. sayfasını Hizmet hareketi ve Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ayırarak hareketi inceledi.

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Hizmet hareketi mensuplarının başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafında maruz kaldığı sıkıntıların anlatıldığı özel sayfada Almanya'ya gelmek zorunda olan hizmet hareketine gönül vermiş bir Türk vatandaşının yaşadığı sıkıntılar ve zulümler onun ağzından anlatılıyor.

AKP Hükümeti ve Erdoğan'ın otoriter siyasetinin eleştirildiği gazetede Fethullah Gülen'in hayatı da incelenmiş. Hocaefendi'nin vaazlarıyla meşhur olduğunu, kendisini seven insanlara dünyanın her yerinde okul, yurt, hastane, yardım kuruluşu dernekler ve medya kurumları açma konusunda teşvik ettiğini yazan gazete Hocaefendi'nin Papa ile görüşerek diyalog çabalarını öne çıkardı. 

Almanya'da hareketi temsil eden vakfın başkanı Ercan Karakoyun ile yapılan mülakata da yer verilen sayfada darbenin kontrollü ve kısmen planlanmış/kurgulanmış bir darbe olduğu tezi üzerinde duruluyor. 

AKP'nin Hizmeti topyekün suçlu ilan ettiğinin ve gönüllülerin kurban seçildiğinin altının çizildiği haberde Karakoyun, 'hizmetin hedefinin misyonerlik değil evrensel değerler olduğunu, hareketin insan hakları ve demokrasiyi savunduğunu' ifade etti. Karakoyun, kendisine yönelik çok sayıda hakaret ve tehditler olduğunu da açıkladı

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