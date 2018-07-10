Samanyolu Haber /Ekonomi / Alman ekonomisi cari fazlası Mayıs'ta 19.7 milyar dolar /10 Temmuz 2018 14:43

Alman ekonomisi cari fazlası Mayıs'ta 19.7 milyar dolar

Mayıs ayında 20.1 milyar euro olarak beklenen Almanya dış ticaret fazlası 19.7 milyar euro olarak gerçekleşti.

SHABER3.COM

Forexlive’da yer alan açıklamaya göre, Nisan ayında 20.4 milyar dolar olarak açıklanan dış ticaret fazlası 20.1 milyar euroya revize edildi.

Cari işlemler fazlası da 19.8 milyar euro olan beklentinin yaklaşık yedi milyar euro altında, 12.6 milyar euro olarak gerçekleşirken, 22.7 milyar euro olarak açıklanan Nisan ayı cari işlemler fazlası da 23.5 milyar euroya revize edildi.

Almanya ihracatı Mayıs ayında, yüzde 0.7 beklentiye karşın, yüzde 1.8 artış gösterdi. Aynı dönemde yüzde 0.5 düşüş olan beklentiye karşın, ithalat da yüzde 0.7 arttı.

Forexlive’a göre dış ticaret fazlasının beklenenden daha düşük olduğu belirtilirken, ihracatın beklentinin üzerinde artmasının, geçen aylarda görülen durgunluktan sonra Almanya ekonomisi için önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman ekonomisi cari fazlası Mayıs'ta 19.7 milyar dolar Sonraki Haber >>

Nifak'a karşı İhlas....

Nifak'a karşı İhlas....

Tek suçu hayır sever olmak....

Tek suçu hayır sever olmak....

Allah'tan korkmuyorlar...

Allah'tan korkmuyorlar...

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Patreon bağışları neden önemli?

Patreon bağışları neden önemli?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:08:28