Samanyolu Haber /Ekonomi / Fransız bankasından 'Türkiye'de dolar alın' tavsiyesi /10 Temmuz 2018 13:48

Fransız bankasından 'Türkiye'de dolar alın' tavsiyesi

Fransız bankası Societe Generale, dolar/TL'nin 2018 sonunda 5.18 seviyesine geleceğini öngördü.

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Societe Generale analisti Jason Daw tarafından müşterilere yazılan notta, bankanın, Türkiye'deki zayıf temeller ve politika riskleri ile birlikte gelişen paraların 2018'in ikinci yarısında zorlayıcı dış koşullara bağlı olarak zayıflayacağı yönündeki beklentiler dolayısıyla TL'deki kötümser duruşunu koruduğu belirtildi.

BloombergHT'nin aktardığına göre banka, Dolar/TL 'nin 2018 sonuna dek neredeyse yüzde 9 yükselerek 5.18 seviyesine ulaşmasını öngörüyor. Bankanın dolar/TL'de 2019 ortası için tahmini ise 5.5 seviyesinde.

SocGen, Türkiye Kabinesi'nde dün gerçekleşen değişikliğin ardından müşterilerine, TL'deki kısa pozisyonlarını yeniden açmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Banka, Güney Afrika Randı'nın TL'de alınacak kısa pozisyonların getireceği olumsuzluğu azaltmak için esaslı bir araç olduğunu belirterek rand/TL'de uzun pozisyon alınmasını öneriyor.
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