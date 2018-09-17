Alman Bakan'dan Erdoğan’a Almanya'da protestolara hazır ol mesajı

İki ülke yönetimleri ilişkileri normalleştirmek için karşılıklı adımlar atarken Erdoğan’ın 28-29 Eylül’de Berlin’e yapacağı ziyaret Alman kamuoyunda tartışma konusu. Anketler, Alman vatandaşlarının ezici çoğunluğunun ziyarete karşı olduğunu gösteriyor.

Maas tartışmalı ziyaretle ilgili basına değerlendirmelerde bulunurken şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin kamusal alanda eleştirel bir şekilde takip edilecek ve bunun protestolara yol açacak olması, ülkemizin demokratik gerçekliğinin bir parçasıdır. Protestoların neticesi Sayın Erdoğan’ın Almanya’ya gelememesi olmamalıdır. Bilakis, kendisiyle görüşeceğimiz birçok konu bulunuyor. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini Almanya’da yaşayan 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insan nedeniyle istiyoruz. Siyasi farklılıkların birçok insani ve toplumsal bağları tehdit etmesini istemiyoruz.”

