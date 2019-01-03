Samanyolu Haber /Gündem / Alman avukattan Facebook’a 1 milyar dolarlık dava /03 Ocak 2019 10:22

Alman avukattan Facebook’a 1 milyar dolarlık dava

Berlinli avukat Andreas Schulz, 2016 yılında Berlin’de 12 kişinin öldürüldüğü 70 kişinin yaralandığı terör saldırısında Facebook’un ihmali olduğunu gerekçe göstererek temsil ettiği kurbanlar için sosyal medya devinden bir milyar dolar tazminat istiyor.

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ALMAN avukat Andreas Schulz, 19 Aralık 2016’da Berlin’deki Noel pazarına yönelik DEAŞ’ın gerçekleştirdiği ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Facebook’a 1 milyar dolarlık tazminat davası açıyor. 


Dava dilekçesini hazırlayan avukat, önümüzdeki günlerde ABD’ye giderek Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde dava açacak. 
Berlin’de yaklaşık iki yıl önce gasp ettiği Polonya plakalı 40 ton yük taşıma kapasiteli TIR ile kentin merkezindeki Noel Pazarı’na saldıran terör örgütü DEAŞ’ın Tunuslu militanı Anis Amri, 6 ayrı ulustan 12 kişiyi ezerek feci şekilde öldürmüş, yaklaşık 70 kişiyi de yaralamıştı.

ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Saldırıdan günler sonra İtalya’da polisle çıkan çatışmada öldürülen Anis Amri’nin DEAŞ ile Facebook üzerinden bağ kurduğu ortaya çıkmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren bazı kurban yakınlarını ve yaralıları temsil eden avukat Schulz “FBI, Anis Amri’nin Facebook hesabını inceledi. Burada radikalleştiğini belirledi. Terör örgütleri Facebook platformunu kullanarak teröristleri buldu ve radikalleşmelerini sağladı. Facebook ise bu hesapları ne durdurdu ne de kapattı” dedi.

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