Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyon rakamları açıklandı /03 Ocak 2019 10:06

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. TUİK'in her türlü ayarlaması ve Hükümetin satıcılara yaptığı fiyat baskısına rağmen Enflasyon yıllık bazda TÜFE yüzde 20'nin üzerinde çıktı Üretici Fiyatlarda da yıllık artış yüzde 33.64 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, Aralık 2018'de yüzde 0,40 azalırken, yıllık bazda yüzde 20,30 oldu.

Kasım ayında yüzde 2.53 oranında azalan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2.22 oranında düşüş yaşandı. Yıllık artış yüzde 33.64 oldu.

*TÜFE Aralık'ta yüzde 0.40 azaldı

*TÜFE Aralık'ta yıllık yüzde 20.30 arttı

*Yİ-ÜFE Aralık'ta yüzde 2.22 azaldı

*Yİ-ÜFE Aralık'ta yıllık yüzde 33.64 arttı

*Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" Aralık'ta yıllık olarak yüzde 20.15 arttı, "C" 19.53 arttı

BEKLENTİ ise, TÜFE'nin Aralık'ta vergi indirimlerinin etkisiyle aylık yüzde 0.23 düşmesi, yıllık enflasyonun yüzde 20.5'e gerilemesi yönündeydi. Bugün açıklanan enflasyon verisi ile memur ve emeklilerin 2019 yılının ilk 6 aylık zamları belli olacak.

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