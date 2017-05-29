Samanyolu Haber /Gündem / Allah aşkına teröristler hiç böyle eğitim ve öğretim faaliyetleri yapar mı? /29 Mayıs 2017 13:55

Allah aşkına teröristler hiç böyle eğitim ve öğretim faaliyetleri yapar mı?

Samanyoluhaber.com yazarlarından Abdullah Aymaz, 2007 yılında Almanya'da başlayan Pangea Matematik yarışmalarının 10 yılda tüm Avrupa'da ulaştığı konumu ve bu eğitim hamlesini yapanların terörist olarak suçlanmasını analiz etti.

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Pangea - Matematik Yarışması

Pangea - Matematik yarışması, Avrupa’nın toplam 18 ülkesinde yapılan bir Matematik yarışmasıdır. Yarışmanın merkezi Almanya / Wiesbaden’dir. Yarışma en az iki turdan oluşmaktadır. (Almanya üç turlu yapılmaktadır. 3-10 sınıflar arası katılım olmaktadır. Yarışma genel olarak ücretsizdir. Birkaç ülke bu yıl ücretliye geçiş yapmıştır.) Sınavlar değerlendirme sonucunda şehir, eyalet ve ülke dereceleri belirlenir. Hem öğrencileri ödüllendirme hem de yarışmanın bilinirliğini artırmak için şehir ve bölge ödül törenleri düzenlenir.

Bu yarışmanın hedefi; toplumsal gelişmeye bir katkı… Matematiğe karşı olan ön yargıları kırmak… Zayıf öğrencilere matematiği sevdirme ve motivasyon oluşturma… Eğitimi destekleme ve profesyonel eğitime katkı sağlamak… Öğrencilerin şahsi yeteneklerinin  geliştirilmesi ve inkişaf  ettirilmesidir…

Pangea Matematik yarışması ilk olarak Almanya’da Akademy e.V. tarafından 2007 yılında üyesi olan Eğitim Kurumları arasında yapılmaya başlamıştır. Zamanla okulların katılımıyla yarışma büyümüş ve 2013 yılından itibaren bir çok Avrupa ülkesinde de yapılmaya başlanmıştır. Yarışma 2014 yılından itibaren yeni kurulan Pangea Yarışmaları Derneği çatısı altında yapılmaktadır. 2014 ve 2015 yıllarında Almanya Milli Eğitim Bakanı yarışmanın hâmisi olmuştur…

Bu yarışmanın danışma kurulu üyeleri: Prof. Dr. Albrecht  (Beutelspacher), Prof. Dr. Hans-Georg (Weigand), Prof. Dr. Wilfried (Herget), Prof. Dr. Rer. Nat. (Marcel Erne), Prof. Dr. Karin Richtes, Mustafa Altaş, Helge Dietrich, Dr. Michael Enzinger.

Yarışmanın soru hazırlama ekibi ise şu isimlerdir:
Herr Prof. Dr. Benjamin Rott-Universitat Duisburg- Essen-Nordrheim-Westfalen.
Frau Prof. Dr. Marianne Grassmann-Humboldt Universitat-Berlin
Frau Kristina Hahn-Universitat Duisburg-Essen-Nordrhein-Westfalen
Frau Raja Herold-Blasius-Universitat Duisburg –Essen- Nordrhein-Westfalen
Herr StR. İ.H. Christian Rütten-Universitat Duisburg-Essen-Nordrhein-Westfalen
Herr Dipl. –Math. Serdar Altuntaş-Universitat Duisburg-Essen- Nordrhein-Westfalen
Herr StD. a.D. Dipl. –Math. Michael Löber-Mathematiklehrer-Berlin
Frau Elke Binner-Humboldt Universitat-Berlin
Herr Deniz Schneider-Mathematiklehrer-Baden-Wüttemberg
Herr Dipl. –Math. Salih Ergün-Mathematiklehrer-Baden-Wüttenberg
Ve diğer bir çok Matematik meraklıları… 

Yıllara göre son üç yılın katılım rakamları ise şöyledir:

Almanya
2015 yılında 116.000 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 145.000 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 118.848 öğrenci katılmıştır.

İspanya 
2015 yılında 34.102 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 67.800 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 106.228 öğrenci katılmıştır. 

Çekya 
2015 yılında 20.891 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  32.227 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 40.500 öğrenci katılmıştır.  

Macaristan  
2015 yılında 55.623 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  37.123  öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 31.492 öğrenci katılmıştır.  

Avusturya  
2015 yılında 18.654 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  28.151  öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 19.500 öğrenci katılmıştır.  

Polonya  
2015 yılında 88.753  öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  101.036  öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 13.600  öğrenci katılmıştır.  

Danimarka  
2015 yılında 4.500  öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  10.000  öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 10.000 öğrenci katılmıştır.  

Fransa  
2015 yılında 4.336 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  10.000  öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 9.200  öğrenci katılmıştır.  

İsveç 
2015 yılında 1.402  öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  5.064  öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 8.500 öğrenci katılmıştır.  

Belçika  
2015 yılında 5.200 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  8.000  öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 8.250 öğrenci katılmıştır.  

Portekiz  
2015 yılında 13.000  öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  22.506  öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 7.786 öğrenci katılmıştır.  

Norveç  
2015 yılında 1.800  öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  2.000  öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 7.000 öğrenci katılmıştır.  

İsviçre  
2015 yılında 2.200 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  10.800  öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 5.844 öğrenci katılmıştır.  

İrlanda  
2015 yılında 1.200 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  5.000  öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 3.500 öğrenci katılmıştır. 

Litvanya  
2015 yılında  241  öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  2.000  öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 3.200 öğrenci katılmıştır.  

Slovenya  
2015 yılında 3.500 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 3.000  öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 2.150 öğrenci katılmıştır.   

İtalya  
2015 yılında 7.396 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  6.800 öğrenci katılmıştır. 

Slovakya  
2015 yılında 65.000 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında  63.070  

Bu yarışmayı anlatmaktan maksadım, Avrupa ülkelerinde bu hizmetleri yapan eğitim gönüllüsü yiğitlerin, durumunu, gözler önüne sermektir. 

Şimdi bu adanmış ruhların kendi ülkelerine girmeleri yasak. 

Zaten girseler hemen teröristlikten tutuklanıp hapse atılacaklar. 

Söyleyin Allah aşkına terörist ve anarşistler hiç böyle güzel eğitim ve öğretim faaliyetleri yaparlar mı? Yapmışlar mıdır? Yaptıklarına şahit olan bir Allah kulu var mıdır? 

Abdullah Aymaz
[email protected]

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