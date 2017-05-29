Allah aşkına teröristler hiç böyle eğitim ve öğretim faaliyetleri yapar mı?

Pangea - Matematik Yarışması







Pangea - Matematik yarışması, Avrupa’nın toplam 18 ülkesinde yapılan bir Matematik yarışmasıdır. Yarışmanın merkezi Almanya / Wiesbaden’dir. Yarışma en az iki turdan oluşmaktadır. (Almanya üç turlu yapılmaktadır. 3-10 sınıflar arası katılım olmaktadır. Yarışma genel olarak ücretsizdir. Birkaç ülke bu yıl ücretliye geçiş yapmıştır.) Sınavlar değerlendirme sonucunda şehir, eyalet ve ülke dereceleri belirlenir. Hem öğrencileri ödüllendirme hem de yarışmanın bilinirliğini artırmak için şehir ve bölge ödül törenleri düzenlenir.





Bu yarışmanın hedefi; toplumsal gelişmeye bir katkı… Matematiğe karşı olan ön yargıları kırmak… Zayıf öğrencilere matematiği sevdirme ve motivasyon oluşturma… Eğitimi destekleme ve profesyonel eğitime katkı sağlamak… Öğrencilerin şahsi yeteneklerinin geliştirilmesi ve inkişaf ettirilmesidir…





Pangea Matematik yarışması ilk olarak Almanya’da Akademy e.V. tarafından 2007 yılında üyesi olan Eğitim Kurumları arasında yapılmaya başlamıştır. Zamanla okulların katılımıyla yarışma büyümüş ve 2013 yılından itibaren bir çok Avrupa ülkesinde de yapılmaya başlanmıştır. Yarışma 2014 yılından itibaren yeni kurulan Pangea Yarışmaları Derneği çatısı altında yapılmaktadır. 2014 ve 2015 yıllarında Almanya Milli Eğitim Bakanı yarışmanın hâmisi olmuştur…





Bu yarışmanın danışma kurulu üyeleri: Prof. Dr. Albrecht (Beutelspacher), Prof. Dr. Hans-Georg (Weigand), Prof. Dr. Wilfried (Herget), Prof. Dr. Rer. Nat. (Marcel Erne), Prof. Dr. Karin Richtes, Mustafa Altaş, Helge Dietrich, Dr. Michael Enzinger.





Yarışmanın soru hazırlama ekibi ise şu isimlerdir:

Herr Prof. Dr. Benjamin Rott-Universitat Duisburg- Essen-Nordrheim-Westfalen.

Frau Prof. Dr. Marianne Grassmann-Humboldt Universitat-Berlin

Frau Kristina Hahn-Universitat Duisburg-Essen-Nordrhein-Westfalen

Frau Raja Herold-Blasius-Universitat Duisburg –Essen- Nordrhein-Westfalen

Herr StR. İ.H. Christian Rütten-Universitat Duisburg-Essen-Nordrhein-Westfalen

Herr Dipl. –Math. Serdar Altuntaş-Universitat Duisburg-Essen- Nordrhein-Westfalen

Herr StD. a.D. Dipl. –Math. Michael Löber-Mathematiklehrer-Berlin

Frau Elke Binner-Humboldt Universitat-Berlin

Herr Deniz Schneider-Mathematiklehrer-Baden-Wüttemberg

Herr Dipl. –Math. Salih Ergün-Mathematiklehrer-Baden-Wüttenberg

Ve diğer bir çok Matematik meraklıları…





Yıllara göre son üç yılın katılım rakamları ise şöyledir:





Almanya

2015 yılında 116.000 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 145.000 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 118.848 öğrenci katılmıştır.





İspanya

2015 yılında 34.102 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 67.800 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 106.228 öğrenci katılmıştır.





Çekya

2015 yılında 20.891 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 32.227 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 40.500 öğrenci katılmıştır.





Macaristan

2015 yılında 55.623 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 37.123 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 31.492 öğrenci katılmıştır.





Avusturya

2015 yılında 18.654 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 28.151 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 19.500 öğrenci katılmıştır.





Polonya

2015 yılında 88.753 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 101.036 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 13.600 öğrenci katılmıştır.





Danimarka

2015 yılında 4.500 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 10.000 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 10.000 öğrenci katılmıştır.





Fransa

2015 yılında 4.336 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 10.000 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 9.200 öğrenci katılmıştır.





İsveç

2015 yılında 1.402 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 5.064 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 8.500 öğrenci katılmıştır.





Belçika

2015 yılında 5.200 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 8.000 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 8.250 öğrenci katılmıştır.





Portekiz

2015 yılında 13.000 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 22.506 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 7.786 öğrenci katılmıştır.





Norveç

2015 yılında 1.800 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 2.000 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 7.000 öğrenci katılmıştır.





İsviçre

2015 yılında 2.200 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 10.800 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 5.844 öğrenci katılmıştır.





İrlanda

2015 yılında 1.200 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 5.000 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 3.500 öğrenci katılmıştır.





Litvanya

2015 yılında 241 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 2.000 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 3.200 öğrenci katılmıştır.





Slovenya

2015 yılında 3.500 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 3.000 öğrenci katılmıştır. 2017 yılında 2.150 öğrenci katılmıştır.





İtalya

2015 yılında 7.396 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 6.800 öğrenci katılmıştır.





Slovakya

2015 yılında 65.000 öğrenci katılmıştır. 2016 yılında 63.070





Bu yarışmayı anlatmaktan maksadım, Avrupa ülkelerinde bu hizmetleri yapan eğitim gönüllüsü yiğitlerin, durumunu, gözler önüne sermektir.





Şimdi bu adanmış ruhların kendi ülkelerine girmeleri yasak.





Zaten girseler hemen teröristlikten tutuklanıp hapse atılacaklar.





Söyleyin Allah aşkına terörist ve anarşistler hiç böyle güzel eğitim ve öğretim faaliyetleri yaparlar mı? Yapmışlar mıdır? Yaptıklarına şahit olan bir Allah kulu var mıdır?





Abdullah Aymaz