Samanyolu Haber /Ekonomi / Alibaba'nın kurucusundan önemli uyarı /27 Nisan 2017 21:38

Alibaba'nın kurucusundan önemli uyarı

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, internetin gelecekte ekonomiyi bozacağını söyleyerek "İnsanlık yıllar sürecek bir acıya hazırlıklı olsun" dedi.

MC TV Ana Haber Bülteni

Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, Çin’in Zhengzhou kentinde katıldığı bir girişimcilik konferansında konuştu.

Online ticaretin ilk zamanlarında geleneksel perakendeciliğin bozulacağını söylediğinde kimsenin dinlemediğini söyleyen Ma, kötü bir sürprizle karşılaşmamak için yeni teknolojilerin muhtemel etkileri hakkında uyarılarda bulundu. İnternetin gelecekte ekonomiyi bozacağını söyleyen Ma, “İnsanlık yıllar sürecek bir acıya hazırlıklı olsun” dedi.

Business HT'nin haberine göre dünyanın eğitim sistemlerini değiştirerek otomasyon ve internet ekonomisinin neden olacağı darbeyi yumuşatmak için robotlarla nasıl çalışılacağının öğrenilmesi gerektiğini söyleyen Ma, şöyle konuştu: "Dünya, önümüzdeki 30 yıl içinde mutluluktan çok acı görecek. Yaşanacak toplumsal çatışmalar her türlü sanayiyi ve yaşam kesimini etkileyecek."

Yeni teknolojilere uyum sağlayamayacak şirketler hakkında sert yorumlarda bulunan Ma, şirketlerin odaklanması gereken iki önemli teknolojiden bahsetti: Bulut tabanlı bilgisayar sistemleri ve yapay zeka.

Ma, "Yöneticiler bunu beceremeyeceklerse, konuyu kendilerine anlatacak genç insanları işe almalılar." dedi. İnternetin ekonomiye etkisinden şikayet etmenin bir kenara bırakılması gerektiğini söyleyen Alibaba CEO’su online sistemlerin de milyonlarca iş imkanı yarattığını hatırlattı.


Yaşam süresinin uzaması ve yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin yaşlanan işgücü ve daha az imkânına sebebiyet verebileceği hakkında da uyarıda bulunan Ma, “Makinalar yalnızca insanların yapamadıklarını yapmalı. Ancak bu şekilde makineleri insanların ikamesi değil, iş arkadaşları olarak kabul edebiliriz” dedi.

Bankacılık sistemini de eleştiren Ma, toplumda daha fazla insanın kredi alabilir olması gerektiğini, dirençli bir kredi sisteminin olmamasının herkes için maliyetli olduğunu aktardı.
<< Önceki Haber Alibaba'nın kurucusundan önemli uyarı Sonraki Haber >>

MC TV Ana Haber Bülteni

MC TV Ana Haber Bülteni

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Bir tek derdimiz var bizim...

Bir tek derdimiz var bizim...

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

Hocaefendi'den önemli dua....

Hocaefendi'den önemli dua....

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:44:49