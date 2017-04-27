Alibaba'nın kurucusundan önemli uyarı

Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, Çin’in Zhengzhou kentinde katıldığı bir girişimcilik konferansında konuştu.







Online ticaretin ilk zamanlarında geleneksel perakendeciliğin bozulacağını söylediğinde kimsenin dinlemediğini söyleyen Ma, kötü bir sürprizle karşılaşmamak için yeni teknolojilerin muhtemel etkileri hakkında uyarılarda bulundu. İnternetin gelecekte ekonomiyi bozacağını söyleyen Ma, “İnsanlık yıllar sürecek bir acıya hazırlıklı olsun” dedi.





Business HT'nin haberine göre dünyanın eğitim sistemlerini değiştirerek otomasyon ve internet ekonomisinin neden olacağı darbeyi yumuşatmak için robotlarla nasıl çalışılacağının öğrenilmesi gerektiğini söyleyen Ma, şöyle konuştu: "Dünya, önümüzdeki 30 yıl içinde mutluluktan çok acı görecek. Yaşanacak toplumsal çatışmalar her türlü sanayiyi ve yaşam kesimini etkileyecek."





Yeni teknolojilere uyum sağlayamayacak şirketler hakkında sert yorumlarda bulunan Ma, şirketlerin odaklanması gereken iki önemli teknolojiden bahsetti: Bulut tabanlı bilgisayar sistemleri ve yapay zeka.





Ma, "Yöneticiler bunu beceremeyeceklerse, konuyu kendilerine anlatacak genç insanları işe almalılar." dedi. İnternetin ekonomiye etkisinden şikayet etmenin bir kenara bırakılması gerektiğini söyleyen Alibaba CEO’su online sistemlerin de milyonlarca iş imkanı yarattığını hatırlattı.









Yaşam süresinin uzaması ve yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin yaşlanan işgücü ve daha az imkânına sebebiyet verebileceği hakkında da uyarıda bulunan Ma, “Makinalar yalnızca insanların yapamadıklarını yapmalı. Ancak bu şekilde makineleri insanların ikamesi değil, iş arkadaşları olarak kabul edebiliriz” dedi.





Bankacılık sistemini de eleştiren Ma, toplumda daha fazla insanın kredi alabilir olması gerektiğini, dirençli bir kredi sisteminin olmamasının herkes için maliyetli olduğunu aktardı.