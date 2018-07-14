Samanyolu Haber /Ekonomi / Albayrak da Londra yolcusu /14 Temmuz 2018 14:46

Albayrak da Londra yolcusu

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisinden önceki bakan Şimşek gibi Londra'ya mali destek istemek için gidiyor

SHABER3.COM

İsmini vermek istemeyen bir kaynaktan alınan habere göre Türkiye’nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önümüzdeki hafta Londra’da yatırımcılarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz Pazartesi günü Hazine ve Maliye bakanı olarak atanması karşısında şok olan yatırımcılar, bu kararın Erdoğan’ın ekonomi ve para politikaları üzerinde tam kontrol tesis etmesine yönelik bir hamle olduğundan endişe ederek, sahip oldukları Türk Liralarını ve tahvilleri elden çıkarmaya başlamışlardı.

Pazartesi günü yapılması planlandığı iddia edilen bu ziyareti doğrulamaları için Türkiyeli yetkililere henüz bağlantı kurulamadı. Bir yatırımcı yetkililerin toplantının Pazartesi günü yapılacağını reddettiklerini, ancak anlaşıldığı kadarıyla toplantıların çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşeceğini söyledi.

ahval
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