Samanyolu Haber /Ekonomi / Yumurta %90 zamlandı, en büyük üretici battı /14 Temmuz 2018 13:05

Yumurta %90 zamlandı, en büyük üretici battı

Yumurta fiyatları bir yılda yüzde 90 zamlandı.

SHABER3.COM

Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu, Ne dolar ne borsa, rant yumurtada' başlıklı yazısında bir yılda fiyatı %90 artan yumurtayı yazdı.

Yazıdan ilgili bölüm şöyle:

Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan sorusu geride kaldı. Yumurtadan zam çıktı! Zira yumurta fiyatları son bir ayda yüzde 10, son bir yılda yüzde 90 arttı! Sahi enflasyon kaçtı? En son yıllık yüzde 15.40 açıklanmıştı! Görün işte enflasyon ayarını …
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Artışın sebepleri muhtelif … Sektörün en büyük oyuncusu Keskinoğlu ülkenin coşmuş ekonomisinin altında kaldı. Hâlbuki her şey çok iyi gidiyordu, nasıl batmayı başardı? Dolar, Euro fiyatları coştu. Her haltı ithal eden Türkiye ihtiyacı olan tavuk yemini de üretemedi. Gitti ithal etti. Kurlardaki artış yeme yansıyınca maliyetler yükseldi.
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İnsanların alım gücü düşünce, et de yiyemeyince yumurtaya abandı … Talep arttı. İşin ilginci üretim geçen yıla göre yüzde 20'den fazla geriledi. Bildiğiniz arz-talep dengesi… Fiyatların ikiye katlaması halkın son protein kalesi olan yumurta tüketiminin de azalmasına yol açacak. Yumurta da öyle bir besin maddesi ki hemen her yemekte kullanılır kendisi…
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