Yumurta %90 zamlandı, en büyük üretici battı

Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu, Ne dolar ne borsa, rant yumurtada' başlıklı yazısında bir yılda fiyatı %90 artan yumurtayı yazdı.





Yazıdan ilgili bölüm şöyle:





Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan sorusu geride kaldı. Yumurtadan zam çıktı! Zira yumurta fiyatları son bir ayda yüzde 10, son bir yılda yüzde 90 arttı! Sahi enflasyon kaçtı? En son yıllık yüzde 15.40 açıklanmıştı! Görün işte enflasyon ayarını …

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Artışın sebepleri muhtelif … Sektörün en büyük oyuncusu Keskinoğlu ülkenin coşmuş ekonomisinin altında kaldı. Hâlbuki her şey çok iyi gidiyordu, nasıl batmayı başardı? Dolar, Euro fiyatları coştu. Her haltı ithal eden Türkiye ihtiyacı olan tavuk yemini de üretemedi. Gitti ithal etti. Kurlardaki artış yeme yansıyınca maliyetler yükseldi.

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