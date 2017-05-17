



İşte "Trump-Erdoğan zirvesinin bilançosu: Alacaklı gittik, borçlu döndük" yazlı:





ABD’nin, NATO Müttefiki Türkiye’ye karşı, onun “terörist” ilan ettiği PYD-YPG’ye ağır silah vermesi bir tarafa; Türk heyetinin en önemli gündem maddeleri Fethullah Gülen’in iadesi ve ABD’de tutuklu yargılanan Reza Zarrab ile Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın salıverilmesi idi.





Ancak Amerikan tarafı Gülen ya da Zarrab konusunu, ne kamuoyu önündeki açıklamalarda, ne de resmi yazılı açıklamada hiç açmazken, sürpriz bir konuyu gündeme getirdi;





Gerek Trump, gerekse görüşmede kendisine eşlik eden Başkan Yardımcısı Pence, ABD’de F...’den tutuklu Amerikalı Papaz Andrew Brunson’un en kısa zamanda salıverilmesini ve ABD’ye gönderilmesini istediler.





ERDOĞAN’IN “SAĞINA” OTURAN İSİM DİKKAT ÇEKTİ





Heyetlerarası görüşmede masanın Amerikan tarafında, ABD Başkanı Donald Trump’ın sağına, Başkan Yardımcısı Pence oturdu.





Türk tarafında ise, Erdoğan’ın sağında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yer alması dikkat çekti. Bir başka dikkat çekici detay ise, Suudi Arabistan Kralı ile görüşmeye kamuflaj üniforması ile katılan Hulusi Akar’ın, Beyaz Saray’daki görüşmeye sivil takım elbise ile gitmesiydi.





Trump heyetinde ise “asker kökenli” iki kişi vardı;ABD ordusunda görev yaptığı dönemde “kuduz köpek” lakabıyla anılan, Emekli dört yıldızlı general James Mattis, masaya ABD’nin Savunma Bakanı sıfatıyla oturdu.



Ancak Trump’ın ekibinde de halen “aktif askeri görevde” yer alan bir isim vardı; Trump’ın “ulusal güvenlik danışmanı” olarak atadığı Korgeneral rütbesindeki H.R. McMaster da görüşmede hazır bulundu. McMaster’ın da sivil kıyafet giymesi dikkat çekti.





BEYAZ SARAY’DAKİ ÇEVİRİDE BİLE PYD-YPG’YE “TERÖRİST” DEMEDİ; ERDOĞAN’IN “TERÖRİST” İFADESİ İNGİLİZCE’YE ÇEVRİLMEDİ





ABD’nin, PYD-YPG’ye ağır silah vermesine ilişkin sıkıntıda da hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Konuyu, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası basın açıklamasında, üstelik PYD-YPG’den “terörist” diye bahsederek gündeme getirdi.

Ancak Erdoğan’ın “terörist” ifadesi, Trump’ın dinlediği İngilizce çeviride hiç yer almadı. Çevirmen, Erdoğan’ın “terörist” sıfatını atlayarak, PYD-YPG’yi sadece adlarıyla andı.





Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, “tüm terör örgütleri ile mücadele görüşüldü” dese de, ABD’nin konuya Ankara ile aynı bakmadığı Amerikan tarafından gelen açıklamalarda ortaya çıktı. ABD “terörden” bahsederken sadece IŞİD ve PKK’dan bahsetti. Trump ve ekibi, Türkiye’nin gündeme getirdiği F... ya da PYD-YPG konusunda ise, herhangi bir taahhüt altına girmemeyi tercih etti.