Al Arabiya: Türkiye'de insani yardımlar hedefte!

Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden Al Arabiya, AKP'nin Türkiye'de yardım kuruluşlarını hedef almasını masaya yatırdı. Yardım kuruluşlarına da yönelen baskıcı politikanın anlatıldığı ve İngilizce-Arapça olmak üzere iki dilde yayınlanan yazıda şöyle denildi:







"15 Temmuz sonrası Ankara'nın uluslararası yardım kuruluşlarına yönelik politikası da sertleşmeye başladı. Özellikle de son aylarda, baskı politikasının şiddeti daha da arttı. Ankara içinde bulunduğumuz senenin Ocak ve Şubat aylarında 3 yardım kuruluşunun ruhsatını yenilemedi ve bu kuruluşlarda çalışan 15 kişiyi tutukladı. Tutuklananlardan İngiltere, Hindistan, Endonezya ve İrlanda vatandaşı olan 4 kişi 5 gün sonra serbest bırakılırken Suriyeli olan kalan 11 kişi ise halen Gaziantep'te tutuklu. Dahası bu kişilerin Suriye'ye iade edilme riski de bulunuyor. Danimarkalı DanChurchAid kuruluşunun ise 10 çalışanı gözaltına alındı."





Al Arabiya Türkiye'de Suriye'ye yönelik 58 uluslararası insani yardım kuruluşunun faaliyet gösterdiğini belirterek bu kuruluşların ruhsatlarının yenilenmemesi korkusuyla baskı altında olduklarını işaret etti. Doğu Halep'in rejim tarafından ele geçirilmesi ve Ankara'nın Kuzey Suriye'de yürüttüğü operasyonların bu baskıda etkili olduğu ifade edildi.







"Türkiye'de Bakanlıklar Çalışamıyor"





Öte yandan, yardım kuruluşlarında çalışan birçok yabancı, 15 temmuz sonrası işten atılmalarla birlikte Türkiye'de birçok bakanlığın büyük sıkıntı içine girdiğini ifade ediyor. Buna göre, yeni getirilen düzenlemelerle başa çıkmaya çalışan Bakanlıklar yardım kuruluşlarının ruhsatlarını bekletiyor.





Yerel Yardım Kuruluşları da Kapatılıyor







Haberde bir BM raporuna dayandırılan bilgiye göre, Türkiye'nin tüm yabancı yardım kuruluşların ruhsatlarını iptal etmeyi ve getirilecek yeni düzenlemelere göre ruhsat başvurularını yeniden değerlendirmeyi planladığı iddia edildi. Türk makamları bazı yabancı kuruluşların ruhsat alamaması halinde oluşacak boşluğun yerli kuruluşlarla doldurulabileceğini belirtiyor. Ancak haberde, uluslararası yardım kuruluşları çalışanlarının bundan şüpheli olduklarını, 15 Temmuz sonrası yerli kuruluşların da temizlik operasyonlarına tabi tutulduğunu ve yaklaşık 550 STK'nın terör bağlantısı iddiasıyla kapatıldığını ifade ettikleri belirtildi.