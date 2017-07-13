Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'in partisinin kuruluş tarihi belli oldu /13 Temmuz 2017 16:40

Akşener'in partisinin kuruluş tarihi belli oldu

Akşener'in partisinin kuruluş tarihi belli oldu Nuri Okutan: "Çalışmalarımızı hızlandırabilecek, hemen sonuçlandırabilecek ilk temaslar, ilk turlar yapıldı"

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Bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan, yeni parti kurulması çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Okutan, Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye ilişkin süreçlerin tamamlanması için Kasım ayı sonunu öngördüklerini belirtti.

Okutan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni parti kurma çalışmaları kamuoyunca bilinen Meral Akşener'e yönelik siyasi eleştiri dozunu aşan söylemlerde bulunulduğunu belirtti. Bu duruma tepki gösteren Okutan, Akşener'in kadın kimliğine yönelik edep ve ahlak dışı beyanlarla karşı karşıya kaldığını anlattı. Akşener, bunu yapanların İslamcı kimlik taşımasının ise ayrıca üzücü olduğunu ifade etti. 

Okutan, "Yapacaksanız Sayın Akşener ile siyasi mücadele yapın. Şaka ve mizah perdesi altında tuhaf göndermelerle kendinizi çukura düşürmeyin" diye konuştu.

Okutan, "Kurulu bir partiye iltisak mı edeceksiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Çalışmalarımızı hızlandırabilecek, hemen sonuçlandırabilecek ilk temaslar, ilk turlar yapıldı. Bunun içinde grup kurma da dahil, burada şimdiden ifade etmeyi uygun görmediğim hazırlıklarımız var. Ama esas çalışmamız, seçimin zamanında yapılabileceğini değerlendirerek daha dikkatli davranıyoruz." 

Yeni partiye ilişkin süreçlerinin tamamlanmasına dair Kasım ayı sonunu öngördüklerini aktaran Okutan, ancak tarihin gelişmeler doğrultusunda şekilleneceğini bildirdi. 
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