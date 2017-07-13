Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Akdeniz’de gerilim artıyor /13 Temmuz 2017 16:31

Flaş! Akdeniz’de gerilim artıyor

Kıbrıs görüşmelerinden sonuç alınamadan her iki tarafın da masadan kalkmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondajının başlamasıyla birlikte gerilen ilişkiler, Yunan Başbakan Çipras'ın Türkiye'yi kızdıracak sözleriyle daha da gerildi. Son olarak Ankara Yönetimi, TCG Gökçeada fırkateyniyle bölgede çalışma yapan Güney Kıbrıs'ın sondaj gemisini izleme kararı aldı.

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Kıbrıs’ta sular ısınıyor… Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve adanın kaderinin belirlenebileceği görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından şimdi de doğalgaz sondaj çalışması krizi yaşanıyor.

Total’in Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondajına başlamak için kiraladığı sondaj gemisi West Capella’nın sondaj faaliyeti için gereken konuma yerleştiğinin açıklanmasının ardından Ankara-Atina hattında ilişkiler iyice gerildi.

Ankara’nın Rum yönetiminin adanın hidrokarbon kaynaklarını tek yanlı olarak çıkartma yetkisine sahip olmadığı açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yapmıştı. Çavuşoğlu, gelişmeyi “Rum tarafının samimiyetsiz olduğunun göstergesi” olarak yorumlamıştı.

Yeni bir açıklama da Yunanistan’dan geldi. Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Selanik’te konuştu. Yunanistan'ın Selanik şehrinde, Yunanistan- Sırbistan- Bulgaristan görüşmesinde konuşan Çipras, “Barış, istikrar ve işbirliğine saygı duymayan bir komşumuz var” dedi.

Tsipras, “Ulusal haklarımızı korumak için hep hazırız. Barış, istikrar ve işbirliğine saygı duymayan bir komşumuz var. Dış politikada bir deyim var, köpeğin kendini koruması için havlamasına gerek yok. Biz de çok havlamıyoruz sonuç getirmek istiyoruz. Çok olay çıkarmaya gerek yok” dedi.

Öte yandan bu gelişmelerin ardından TCG Gökçeada fırkateyni sondaj gemisini izleme kararı aldı. TSK’nın internet sitesinde yer alan “günlük faaliyetler” bölümünde, “TCG Gökçeada, Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen West Capella isimli gemiyi izleme görevi icra etmektedir” denildi.
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