Akşener'e katılacakken bakan oldu

Ekim ayında liderliğinde kurulacak parti için hazırlanan eski MHP’li Meral Akşener’in, grup kurmak için AKP’li vekillerle dirsek temasına geçtiği öğrenildi.





‘Milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanan yeni partinin ekim ayı sonunda kurulması bekleniyor.





Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın kulis haberine göre, Akşener’in hedeflerinden biri 20 vekili saflarına katarak Meclis’te grup kurmak.





Akşener’in, AKP’li 7-8 milletvekiliyle temas kurduğu, bu vekilleri kuracağı partiye katılmaları için ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.





Kabine değişikliğinden önce AKP’li bir vekilin Akşener’e olumlu mesajlar gönderdiği ancak beklenmedik bir şekilde bakan olarak yeni kabinede yer aldığı öğrendildi.





Bu gelişmenin ardından ise iki taraf arasındaki temas kesilriken, AKP’nin söz konusu teması kabine değişikliğinden sonra öğrendiği, bakana ilişkin gözlem yaptığı konuşuluyor.