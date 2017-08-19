Bu defa bir anne ve çocuğuna gözaltı!

‘My Dad My Hero’ yazılı tişört giyen küçük çocuk annesiyle birlikte gözaltına alındı





Muğla’da görülmeye devam eden Erdoğan'ın oteline baskına giden askerlerle ilgili davada bir sanığın “HERO” (Kahraman) yazılı tişört giymesinin ardından, aynı tişörtü giyen onlarca kişi gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir olayda ise küçük bir çocuk, üzerinde “Benim babam benim kahramanım” anlamına gelen “My Dad My Hero” yazan tişörtü giymesi nedeniyle annesiyle birlikte gözaltına alındı.







Bir avukat tarafından Twitter üzerinden paylaşılan bilgiye göre, küçük bir kız çocuğu cezaevindeki babasını ziyarete giderken üzerinde ‘Minnie Mouse’ karakteri bulunan ve “My Dad My Hero” (Benim Babam Benim Kahramanım) yazılı bir tişört giydi. Ancak cezaevine girerken jandarma tarafından gözaltına alındılar. “Suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla ifade veren çocuğun annesi, kızının tişörtü kendi kendine seçtiğini telaşla üstündeki yazıya dikkat etmediğini ifade etti.





Avukatın Twitter üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:





“Telefonum çaldı, müvekkil ağlayan sesi ile kızımla beni gözaltına aldılar dedi. Ne oldu dedim, konuşamayacağım lütfen gelin dedi ve sonuç buymuş.”



















