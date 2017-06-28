Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'in kuracağı yeni partide sürpriz isim /28 Haziran 2017 08:13

Akşener'in kuracağı yeni partide sürpriz isim

Mahkeme kararıyla MHP siyaset yapmasına ‘red’ cevabı alan Meral Akşener yeni parti için çalışmalara başladı.

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 Akşener’in geçtiğimiz yıl MHP’ye kendi gibi başkan adayı olan isimler ile TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun A takımına alacağı belirtiliyor. Akşener MHP adaylarından Ümit Özdağ ve Koray Aydın’la anlaştığı Sinan Oğan’ın ise yeni oluşumda yer almayacağı aktarılıyor. Geçtiğimiz yıl Ankara’da bir otelde kurultay toplayan 4 başkan adayına otele giriş izni verilmemişti. Otelin etrafı tel örgülerle çevrilmişti. Adaylar tel örgü önünde açıklama yapmıştı.

Sözcü’nün haberine göre, olağanüstü tüzük kurultayı davasını MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kazanmasından sonra ne yapacağı merak edilen Meral Akşener, merkez sağda kuracağı yeni parti için önemli adımlar attı. Akşener’in kendisi gibi Genel Başkan adaylarından Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile anlaştığı iddiaları siyasi kulislere yansıdı. Feyzioğlu, partisinden ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile birlikte ‘hayır’ kampanyası yürütmüştü. Feyzioğlu’nun yakın çevresi ise “Başkanın adı bu tür haberlerde hep geçiyor ancak böyle bir düşüncesi yok” bilgisini verdi.

MHP’den gönderilmeyen muhalif adaylardan Koray Aydın’ın da Akşener’in liderliğindeki partinin A takımında olmaya sıcak baktığı konuşuluyor. Siyaseti MHP’de sürdüreceğini açıklayan Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan ile şehit edilen eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın oğlu Süleyman Sazak ise yeni oluşumda yer almayacak. Akşener en son katıldığı iftar programında, “Bin 200 arkadaşla görüştüm. Yüzde 90’ı yeni bir parti kurulmasını istedi. Bu ülkeyi kurdun kuşun elinden kurtaracağız” diyerek yeni oluşuma dönük sinyal vermişti.
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