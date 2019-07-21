Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Babacan ekibine: Kaktüsleri temizledik, işleri kolay /21 Temmuz 2019 10:44

Akşener'den Babacan ekibine: Kaktüsleri temizledik, işleri kolay

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdullah Gül ile AKP'den istifa eden Ali Babacan'ın kuracağı partiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Akşener, "Tayyip Bey'e inanılmaz bir öfke mevcut. Oradan kopacak insanların seçmen olarak Babacan'a, Gül'e, Davutoğlu'na kulak kabartmaları daha çok mümkün. Onların işi kolay, alanı biz temizledik" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun kuracakları öne sürülen siyasi partilerin seçmen kaynağının nasıl olacağı sorusuna Akşener, "Prensip olarak siyasi çeşitliliğin, seçmene seçenek oluşturmanın bugünün Türkiyesi'nde elzem bir iş olarak düşünüyorum. Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun kuracaklarını öğrendiğimiz partilerine olumlu bakıyorum. Ama şimdi esas mesele AKP'nin seçmen kitlesinin tanıdığı kitleler olarak, pergelin konulacağı yer AKP'dir. İyi Parti seçmeni kendini şehirli, sorgulayıcı, Demokrasi ve hukuk talebi yüksek bir kitle olarak tanımlıyor. Bu arkadaşlarımızın kendilerini konumlandırdığı yerle, seçmeni konumlandırdığı yeri ben bilmiyorum. Bunların kurmaları faydalı. Tekçilikten kurtulmamız lazım. Seçenek oluşturulması lazım. İyi Parti açısından AKP seçmenine ulaşmakta zorluklarımız var. Tayyip Bey'e inanılmaz bir öfke mevcut. Oradan kopacak insanların seçmen olarak Babacan'a, Gül'e, Davutoğlu'na kulak kabartmaları daha çok mümkün. Seçmeni AKP'den koparacaktır. Ekonominin sarstığı, AKP seçmeni bizlerden önce onların sesini duyar. Bu da normal. Onların işi kolay, alanı biz temizledik. Alanı, kaktüsleri, çalıları biz temizledik. Bu arkadaşlarımızın bizim çıktığımız zamanla şimdiki arasında çok büyük fark var" yanıtını verdi. 
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