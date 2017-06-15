Akşener'den 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması

Akşener’den ‘adalet’ mesajı





CHP İstanbul Milletvekilinin 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından CHP, Ankara'dan İstanbul'a büyük adalet yürüyüşü gerçekleştiriyor. On binler ellerinde ‘adalet' pankartları ile yola çıkarken, MHP'den ihraç edilen genel başkan adaylarından Meral Akşener de yürüyüş ile ilgili konuştu.





Akşener Twitter'da yaptığı açıklamada, Ülkemizde ana muhalefet lideri ‘adalet' pankartı ile yürümek zorunda kalıyorsa, herkesin durup düşünmesi gerekir. Huzur ve adalet tesis edilmelidir” dedi. Akşener'in mesajları şöyle: “İstanbul Milletvekili Sayın Enis Berberoğlu ve ailesine geçmiş olsun. Bu da geçer ya hu… Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi tartar. Bugünün güçlüleri bir zamanlar, o günün güçlülerine karşı ‘güçlünün hukuku değil, haklının hukuku. Adalet herkese bir gün lazım olur' derlerdi. Ülkemizde hiç değişmeyen tavır, ‘adalet, hukuk ve demokrasi' diyerek iktidara gelenlerin gücü sürdürmek için bu taleplerini unutmalarıdır. Ülkemizde ana muhalefet lideri ‘adalet' pankartı ile yürümek zorunda kalıyorsa, herkesin durup düşünmesi gerekir. Huzur ve adalet tesis edilmelidir.”