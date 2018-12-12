Samanyolu Haber /Politika / Akşener: Mansur Yavaş bizi tercih etmedi /12 Aralık 2018 01:28

Akşener: Mansur Yavaş bizi tercih etmedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da CHP-İyi Parti ittifakının ortak adayı olması beklenen Mansur Yavaş'ın, İyi Parti'den ortak aday olmak istemediğini söyledi. Akşener, "Kendisinin bu görüşüne saygı duyduğumu söyledim, başarılar diledim" dedi.

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Sözcü gazetesini ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’den ortak aday olmak istemediğini söyledi.

Akşener, “Benim sizin gibi dışarıdan takip ettiğim bir durum oldu. Konuyu basına yansıyanlardan biliyorum. Fakat Sayın Yavaş ile bugün konuştum. Evet, İYİ Parti adayı olarak -ortak aday olarak söylüyorum- İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini söyledi. Ben de kendisinin bu görüşüne saygı duyduğumu söyledim, başarılar diledim” diye konuştu.

Akşener, Ankara için başka bir ismin gündeme gelip gelmediğine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ne zaman görüşecekleri sorularına ise “Bakacağız” yanıtını verdi. 

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