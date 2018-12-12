Akşener: Mansur Yavaş bizi tercih etmedi

Sözcü gazetesini ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’den ortak aday olmak istemediğini söyledi.







Akşener, “Benim sizin gibi dışarıdan takip ettiğim bir durum oldu. Konuyu basına yansıyanlardan biliyorum. Fakat Sayın Yavaş ile bugün konuştum. Evet, İYİ Parti adayı olarak -ortak aday olarak söylüyorum- İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini söyledi. Ben de kendisinin bu görüşüne saygı duyduğumu söyledim, başarılar diledim” diye konuştu.





Akşener, Ankara için başka bir ismin gündeme gelip gelmediğine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ne zaman görüşecekleri sorularına ise “Bakacağız” yanıtını verdi.



