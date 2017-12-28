Akşener AKP’den İYİ Parti’ye kayan oy oranını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenler, parti kurmayları ile medyanın Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Partinin kuruluşunun ardından Türkiye’yi gezdiğini söyleyen Akşener, burada gördüğü gelişmeleri değerlendirdi. AK Parti’nin `Tayyip Beyci´, yüzde 25-30 arasında bir ‘kor seçmeni’ oluştuğunu söyleyen Akşener, şöyle dedi:







“Bunların hepsi Tayyip beyin etrafında buluşan seçmen. AK Parti’nin 12 puan kaybını görüyorum. 6 puanı bize gelmiş durumda. CHP’nin de bir kor seçmeni var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapar bilmiyorum. Özellikle Trakya’da CHP’nin merkez sağdan aldığı oylar var. Belirli bir oran var, bu kayar. Batı illerden yüzde 4 kaybı var. Edirne, Uşak, Denizli, Aydın, İzmir, Antalya merkez sağın kalesiydi. Şimdi böyle şehirler var. Buralardaki merkez sağ seçmeni buharlaşmadı, hareketlendiği görüyorsunuz. Bir kısmı kafayı çevirmiş, bir kısmı gelmiş durumda. Derinlemesine araştırma yapıyoruz. Sivas’ta yüzde 70 ‘evet’ çıktı. Burada ciddi bir kayış var. Bu merkez sağ seçmeninin bir kısmının geldiğini bir kısmının gözünü çevirdiğini görüyorum. MHP’nin ise, referandumda, 9 puanı ‘hayır’a, 3 puanı ‘evet’e gitti. Bunlar ölçülmüş durumda. Yaptığımız anketlerde 6 puan bizde, 3 puan Tayyip beyin şahsına kaymış 3 puan askıda.”Akşener, açıklamalarının ardından yöneltilen soruları yanıtladı.





Akşener, sorulan bir soru üzerine erken seçim beklediklerini söyleyerek, “15 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim bekliyorum. 15 Temmuz Pazar’a denk geliyor, öngörü bu. Sayın Erdoğan asla yerel seçimi genel seçimlerden önce yapmaz. Çünkü düşük oy alıyorlar.”

