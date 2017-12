Önce sahte delil ürettiler şimdi yanlış yapmışız diyorlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 cep telefonunun, kullanıcı iradesi dışında bylock programı yüklendiğini iddiasında bulunmuştu. Bunun üzerine Başsıvcılık 11 bin 480 telefon numarası için harekete geçmişti.





ByLock tutuklusu Saadet Partili avukata tahliye





Bylocktan dolayı tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman’ın, adının “ByLock” listesinden çıkarılmasının ardından tahliyesine karar verildi.





BTK, 102 bin kişiye sahte ByLock belgesi üretiyor





15 Temmuz kurgu darbesi sonrasında on binlerce kişinin haksız tutuklanmasına ve bugünlerde hapis cezalarına gerekçe gösterilen ByLock, BTK’nın sahte delil üretmesiyle ancak delil olabiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), ByLock davalarına delil diye on binlerce sahte evrak ürettiği tescillendi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), daha önceki gizli ibareli raporunda, 17 Kasım 2014 tarihinden itibaren ByLock sunucusuna Türkiye ve Ortadoğu’dan erişimin sadece VPN (Sanal Özel Ağ-Virtual Private Network) ile yapılabildiği belirtilmesine rağmen, BTK’nın bu tarihten sonrası için on binlerce ‘erişim kaydı vardır’ yazısı hazırladığı ortaya çıkmıştı.





Avukat Murat Akkoç: Listede kalan 91 bin kişide suçsuz ve masumdur





Avukat Murat Akkoç, 11 480 kişilik ByLock listesi için, “Siyasi iktidara yakın olanları ve parasını verenleri listeden çıkartırken içine bir kaç bin masumu da koyarak IP çakışması ve mor beyin gibi gerekçeler üreterek listeden çıkartıyorsunuz.” diye özetleyen Akkoç, “2016 Eylül tarihinde 215 bin olarak açıklanan ByLock kullanıcı listesinden 113 bin kişi hangi sebeplerden çıkartılmışsa 11 bin kişide aynı sebeplerden listeden çıkartılacaktır. Listede kalan 91 bin kişi, listeden 16 ay içinde çıkartılan 124 bin kişi kadar suçsuz ve masumdur.” ifadesini kullandı.