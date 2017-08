Aksakallı'ya racon kesti

Erdoğan’dan Aksakallı yorumu: Nerede görev verilirse orada görev yapar





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ürdün’e hareket etti. Erdoğan Ürdün’e hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.





“İRAN’LA MÜŞTEREK HAREKAT HER AN GÜNDEMDE”





İran Genelkurmay Başkanının Ankara ziyaretinde terör örgütünün kamplarına ortak harekat planlandığı iddialarına da yanıt veren Erdoğan, “Terör örgütlerine karşı, İran’la böyle bir müşterek harekatın yapılması her an gündemde”diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ” Bu ziyarette, sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak, tehdit unsuru haline gelmiş olan bu terör örgütlerine karşı, İran’la böyle bir müşterek hareketin yapılması her an gündemde. Bu dayanışma, iki Genelkurmay başkanı arasında görüşülmüş ve nasıl bir çalışma yürütebilir, bunun diplomatik boyutu ne olabilir, bunların hepsini aramızda görüştük. Benim kabulümde de kendilerine, bunun daha geniş anlamda nasıl olması gerekir, bunların hepsini aramızda görüştük. Çalışmalar devam edecek. Çünkü PKK terör örgütünün İran’daki ayağı biliyorsunuz PJAK. Bunların sürekli İran’a da bizlere de verdikleri zararlar var. Bu tehditler, her iki ülkenin dayanışması halinde çok daha farlı bir şekilde, çok daha kısa zamanda, bir neticeye ulaşır düşüncesinden hareketle bu çalışmaları yapıyoruz, yapacağız. Temenni ederim ki, buralardan başarılı neticeleri alırız” şeklinde konuştu.





“NEREDE GÖREV VERİLİRSE ORADA GÖREV YAPAR”





Zekai Aksakallı’nın Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan başka bir göreve kaydırılmasına yönelik soruyu değerlendiren Erdoğan “Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı’nın Özel Kuvvetlerdeki görev süresi de doldu. Kaldı ki bu da aslında böyle bir süreyle de bağımlı olan bir şey de değildir. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu’ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de orada bu görevini devam ettirecek” diye konuştu.





İSTİFADAN DÖNDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ





15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinde önemli bir rol oynayan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı atamalarına göre, 2. Kolordu Komutanı olarak atanmıştı. Zekai Aksakallı’nın, atama üzerine istifa etmeye çalıştığı ancak son anda ikna edildiği iddia edilmişti.





“KILIÇDAROĞLU KENDİNİ GÜNDEMDE TUTMAYA ÇALIŞIYOR”





Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun hükümet yanlısı medyada hakkında başlatılan “MİT TIR’ları soruşturmasında yargılanacak” şeklindeki iddialara yönelik yaptığı “Gayriciddi bir söz olarak bunu görmek doğru değil. Her şeye hazırlıklıyım” sözlerine ilişkin bir soruya ise “Ben bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor. Kendini gündemde tutmaya çalışıyor.

Kendini gündemde tutabilmek için böyle şeyler uyduruyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok” yanıtını verdi.





'ŞAŞIRMAYIN HA...'





Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, 13 Ağustos'ta Antalya'da partisinin il toplantısında yaptığı bir konuşmada “Eğer yakında, bu içeride olan zat ile alakalı Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha... İçeriden değişik haberler alıyorum. ‘Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım' diyor içerideki zat” demişti.





ÜRDÜN KRALI İLE GÖRÜŞECEK





Erdoğan, Ürdün’de Kral 2. Abdullah tarafından El-Hüseyniye Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak, 2. Abdullah ile yapacağı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.