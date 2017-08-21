Nusret'i ayağına getirtti, 20 bin lira bahşiş verdi

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın yeğeni olan 62 yaşındaki Prens El Velid Bin Talal Bin Abdülaziz El Suud, tatil için geldiği Bodrum'da yaptıklarıyla gündem oldu.
Uçağın inişinin ardından havalimanında bekleyen altı VIP araç ve bir otobüse binen aile, iki polis otosu ve güvenlik görevlileri eşliğinde Bodrum'a hareket etmişti. Aileye ait yaklaşık 300 bavul ve 30 bisikletten oluşan eşyalar saatler süren çalışmanın ardından kamyona taşınarak kraliyet ailesinin tatilini geçireceği otele götürüldü.
Otelde bir hafta konaklayan ve günlüğü 40 bin euro olan odada kalan Prens, yanında bulunan aile üyeleri için de ayrı bir villa kiraladı ve konaklama için 400 bin euro para ödedi.
30 koruması ile birlikte bisiklet turuna çıkan prens, konakladığı otelin sahilini kapattı.
Özel uçakla Nusret'i ayağına getiren prens, Nusret'e hesap ve 20 bin lira bahşiş verdi. Prens bir haftada en az 2.5 milyon lira harcadı.