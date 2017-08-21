Nusret'i ayağına getirtti, 20 bin lira bahşiş verdi

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın yeğeni olan 62 yaşındaki Prens El Velid Bin Talal Bin Abdülaziz El Suud, tatil için geldiği Bodrum'da yaptıklarıyla gündem oldu.





Uçağın inişinin ardından havalimanında bekleyen altı VIP araç ve bir otobüse binen aile, iki polis otosu ve güvenlik görevlileri eşliğinde Bodrum'a hareket etmişti. Aileye ait yaklaşık 300 bavul ve 30 bisikletten oluşan eşyalar saatler süren çalışmanın ardından kamyona taşınarak kraliyet ailesinin tatilini geçireceği otele götürüldü.



