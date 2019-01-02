Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'ye yakın işadamı: Çok fazla kişi parasını kaçırdı, bunlar vatan haini /02 Ocak 2019 17:43

AKP'ye yakın işadamı: Çok fazla kişi parasını kaçırdı, bunlar vatan haini

NG Holding Kurucu Başkanı Nafi Güral, artan konkordato ilanlarına "Konkordato modası var. Bunların 10'da 9'unu samimi bulmuyorum. Londra'daki arsasını satsa borçlarını ödeyebilecek durumda olanlar bile konkordato ilan ediyor" sözleriyle tepki gösterdi. Güral, yurtdışına sermaye kaçıranları "Bunlar vatana ihanet eden kesim" diye niteledi.

SHABER3.COM

Yandaş medyaya röportaj vererek şirketlerinde 'kriz' kelimesinin kullanılmasının yasak olduğunu söyleyen Güral, "Şu ortamda insanımız harcama yapmıyor, parasını bekletiyor. Bu da piyasada hareketsizlik yaratıyor" diye konuştu.

Güral, artan konkordato ilanlarıyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Son dönemde bu moda oldu. Bunların 10'da 9'unun samimi olmadığını düşünüyorum. Çünkü benim tanıdığım kişiler var bunların içerisinde. Bu itibar zedeleyen bir şey. Yarın bu şirketi çocuklarınıza bırakacaksınız. Bir gün bile kredimizin ertelenmesini, yeniden yapılanmasını istemedik."

'BUNLAR VATANA İHANET EDEN KESİM'

Yurtdışına sermaye çıkışının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu söyleyen Güral, şöyle devam etti:
"Bir kişi yatırım için parasını götürüp üretim yapıyorsa ben bunu desteklerim. Ancak nakit para götürenler ve parasını orada muhafaza edenler, ev ve işyeri alarak bunu kiraya verenlere sempatiyle bakmıyorum. Ne alacaklarsa burada alsınlar. Yurtdışında 1+1 daremiz bile yok. Eğer onlar üzerinde bir hakkım varsa, hakkımı helal etmiyorum."

Yurtdışına sermaye kaçıranlara "Bunlar vatana ihanet eden kesim" diyerek yüklenen Güral, "Benim yurtdışında 1 liram yok. Varımı yoğumu ülkeme yatırdım" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'ye yakın işadamı: Çok fazla kişi parasını kaçırdı,... Sonraki Haber >>

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Rusya'da gaz faciası

Rusya'da gaz faciası

ACIYORUM!..

ACIYORUM!..

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

İlginç kaza kameralara takıldı

İlginç kaza kameralara takıldı

Bunların korkusu dağları aşmış

Bunların korkusu dağları aşmış

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:55:49