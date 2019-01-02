AKP'ye yakın işadamı: Çok fazla kişi parasını kaçırdı, bunlar vatan haini

Yandaş medyaya röportaj vererek şirketlerinde 'kriz' kelimesinin kullanılmasının yasak olduğunu söyleyen Güral, "Şu ortamda insanımız harcama yapmıyor, parasını bekletiyor. Bu da piyasada hareketsizlik yaratıyor" diye konuştu.





Güral, artan konkordato ilanlarıyla ilgili şu yorumda bulundu:





"Son dönemde bu moda oldu. Bunların 10'da 9'unun samimi olmadığını düşünüyorum. Çünkü benim tanıdığım kişiler var bunların içerisinde. Bu itibar zedeleyen bir şey. Yarın bu şirketi çocuklarınıza bırakacaksınız. Bir gün bile kredimizin ertelenmesini, yeniden yapılanmasını istemedik."





'BUNLAR VATANA İHANET EDEN KESİM'





Yurtdışına sermaye çıkışının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu söyleyen Güral, şöyle devam etti:

"Bir kişi yatırım için parasını götürüp üretim yapıyorsa ben bunu desteklerim. Ancak nakit para götürenler ve parasını orada muhafaza edenler, ev ve işyeri alarak bunu kiraya verenlere sempatiyle bakmıyorum. Ne alacaklarsa burada alsınlar. Yurtdışında 1+1 daremiz bile yok. Eğer onlar üzerinde bir hakkım varsa, hakkımı helal etmiyorum."





Yurtdışına sermaye kaçıranlara "Bunlar vatana ihanet eden kesim" diyerek yüklenen Güral, "Benim yurtdışında 1 liram yok. Varımı yoğumu ülkeme yatırdım" dedi.