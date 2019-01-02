AKP'den MHP'ye ilk Samsun cevabı: MHP'nin iddiasına ancak gülerim

Samsun'daki Cumhur İttifakı görüşmelerinde AKP'nin MHP'ye 2 ilçe önermesi, MHP'nin de İlkadım ilçesi dahil en az 7 ilçe istemesi görüşmeleri tıkadı.







MHP'nin Samsun'da iddialı olduğunu söyleyen Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde başarıya ulaşması yeni sistem açısından önemli. Ancak olmazsa olmaz değil. Müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamazsa her türlü sonuca açığız" dedi.



Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Usta'nın açıklamalarına yanıt veren AKP Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, ittifaka ihtiyaçlarının olmadığını, 17 ilçenin tamamını kazanacak güçte olduklarını savundu.





'KİMSE ELİNDEKİNİ VERMEZ Kİ, BİZ DE VERMEME KARARINDAYIZ'





İttifak görüşmelerinin devam ettiğini ve süreçte bir tıkanma olmadığını belirten Karaduman, "Genel merkezimiz, teşkilat başkanlığımız ve yerel yönetimler ve seçim işleri başkanlığımız bizden ilimizle ilgili raporları ve bizim kanaatlerimizi alıyor, istiyor. Belki onlarda da aynı usul geçerlidir. Bahsedilen 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce kazandığı 4 ya da 5 ilçe vardı hatırladığım kadarıyla. Geçmişte onlar oraları yönetmiş olabilirler. Dolayısıyla onlar belki ellerini güçlü göstermek adına bu kadar çok sayıda ilçeyi söylemiş olabilirler ama biz 17 ilçenin tamamında gerçekten iddialıyız" diye konuştu.



Samsun'da güçlü olduklarını ve ittifaka ihtiyaç duymadıklarını savunan Karaduman, "Onlara kendi belediyelerimizden vereceğimiz belediye yoktu. İlk başlardaki kanaatlerimiz budur. Sadece herkes bulunduğu yerlerde devam edebilir. Kimse kendi elindekini vermez ki, biz de vermeme kararındayız" dedi.





"MHP'de olsaydım ben de onların söylediklerini söylerdim" diyen Hakan Karaduman, esas kararı iki partinin genel başkanının vereceğini sözlerine ekledi.





USTA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ, İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI





Bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün yaptığı açıklamayla MHP Samsun İl Başkanı’nın görevden alındığını, Erhan Usta’nın da disipline sevk edildiğini duyurdu

